Už víme, kdo bude dohlížet na regulaci umělé inteligence v Česku. ČTÚ si vybral novou vedoucí

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) obsadil pozici vedoucí nově budovaného týmu pro umělou inteligenci, na níž v dubnu vypsal výběrové řízení. Místo získala Anna Hroudová, která aktuálně působí jako manažerka digitální ekonomiky ve Svazu průmyslu a dopravy ČR. K regulátorovi nastoupí v září.
ČTÚ vedle dohledu nad telekomunikačním trhem postupně nabírá novou agendu týkající se regulace digitálního prostoru. Vedle DSA jde právě o umělou inteligenci, která do českého legislativního prostředí přichází skrze evropský AI Act a zákon o umělé inteligenci.
ČTÚ nyní staví dozorový AI tým. Hroudová v jeho čele bude mít na starost “nastavení vize, cílů a priorit oddělení až po konkrétní dopad na fungování AI v praxi. Propojí právo, technologie i veřejný zájem. Bude u klíčových rozhodnutí v oblasti regulace AI. Bude spolupracovat s odborníky napříč obory a reprezentovat ČTÚ i na mezinárodní úrovni.”
Hroudová ve Svazu průmyslu a dopravy ČR působí od roku 2021. Předtím více než čtyři roky pracovala třeba pro T-Mobile jakožto specialista vztahů s veřejností.
“Jsem si jistý, že její znalosti, zkušenosti i orientace v AI ekosystému, stejně jako i v oblasti digitálních regulací (DSA a podobně), budou pro ČTÚ přínosem,” uvedl Marek Ebert, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.