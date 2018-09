 »  Už žádné „Neuniklo vám něco?“ Twitter znovu umožnil zobrazení tweetů jen podle času

Nelíbí se vám, že vám Twitter zobrazuje doporučené tweety, například v boxu „Neuniklo vám něco?“, nebo že vám doporučuje tweety od lidí, které nesledujete? Dobrá zpráva: firma – zdá se – vyslyšela stížnosti uživatelů, kteří preferují zobrazování tweetů jen podle času, kdy byly publikovány.

K čistě chronologickému zobrazování stačí v nastavení aplikace zrušit zaškrtnutí možnosti „Zobrazit nejlepší tweety jako první“. Na desktopu ji najdete v nastavení v oddílu Účet, na Androidu v oddílu Preferovaný obsah a na iOS v Preferencích týkajících se obsahu.

Toto nastavení není nové, dříve se ale uživatelům i po jeho vypnutí zobrazoval box s doporučenými tweety nebo tweety od lidí, které nesledovali. To je ale teď minulostí, slibuje Twitter. Zrušení této možnosti má uživatelům v timeline zobrazit čistě jen tweety lidí, které sledují, seřazené podle času publikování.

Kromě reklamních tweetů tak chronologickou timeline Twitteru budou dále narušovat jen boxy „Lidé, které možná znáte“ s doporučením, koho byste mohli začít sledovat.

5/ Meanwhile, today we updated the “Show the best Tweets first” setting. When off, you’ll only see Tweets from people you follow in reverse chronological order. Previously when turned off, you’d also see “In case you missed it” and recommended Tweets from people you don’t follow.

Twitter také oznámil, že pracuje na jednoduchém způsobu, jak by uživatelé mohli mezi řazením podle času a zobrazováním doporučených tweetů podle odhadované relevance přepínat. V následujících týdnech novinku začne testovat.

4/ So, we’re working on providing you with an easily accessible way to switch between a timeline of Tweets that are most relevant for you and a timeline of the latest Tweets. You’ll see us test this in the coming weeks.