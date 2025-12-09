Už žádné služby na sdílení obrázků, musíme zase dělat velké věci. V češtině vychází kniha zlého muže Silicon Valley

Letos na podzim vyšlo několik do češtiny přeložených knih věnujících se pozadí technologického byznysu. A přidává se ještě jedna. Nakladatelství Institutu H21, který provozuje Karel Janeček, poslalo do prodeje publikaci Technologická republika: Tvrdá síla, měkká víra a budoucnost Západu. Jde o překlad v tomto roce vydaného originálu The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West.
Autory knihy jsou Alexander Karp a Nicholas Zamiska. První z nich je zakladatelem a výkonným ředitelem společnosti Palantir, druhý se v téže firmě věnuje public policy a podobně. Palantir je jednou z nejtajemnějších firem Silicon Valley, která svůj software pro práci s informacemi dodává korporacím, ale také například americké vládě a CIA.
Karp se v současné Silicon Valley řadí k pravicově smýšlejícímu osazenstvu, podobně jako Peter Thiel, Palmer Luckey, Elon Musk a další. Dlouhodobě kritizuje to, kam se technologický pupek světa vydal a že je třeba se od vývoje aplikací pro sdílení obrázků vrátit k důležitým a velkým projektům. K tomu by měla sloužit i úzká spolupráce se státem, jako tomu bylo kdysi. Internet, čipy a řada dalších technologií jsou efektem této kooperace.
Tento pohled na věc je dnes ve Valley čím dál rozšířenější. Karp, Thiel, Luckey, Musk a další mají blízko k administrativě Donalda Trumpa. Karpova kniha je tak dobrým vhledem do přemýšlení těchto a dalších osobností. Na druhé straně stojí čerstvá publikace Gilded Rage: Elon Musk and the Radicalization of Silicon Valley, která vzestup pravicových “tech bros” kritizuje a označuje je za radikální.
“Silicon Valley ztratilo svou cestu. Nejbystřejší lidské mozky v minulosti spolupracovaly se státem na přelomových technologiích, které posouvaly svět dopředu. Díky nim získal Západ převahu nad nepřáteli a dokázal zajistit bezpečí svých obyvatel. Dnes se však vztah k technologiím změnil. Současní inženýři a vývojáři raději vytvářejí marketingové algoritmy, sociální sítě a platformy na sdílení videí. Celý technologický sektor je posedlý spotřebitelskou kulturou, která plýtvá talentem i kapitálem na věci, které jsou triviální a pomíjivé. Tato pohodlná odevzdanost se navíc postupně rozšířila do akademické sféry, politiky i vedení firem. A výsledek? Vzestup celé generace lidí, jejichž posláním je slepé naplňování ekonomických rozmarů pozdního kapitalismu,” stojí v anotaci Technologické republiky.