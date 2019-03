 »  Už žádné stahování her. Google představil herní streamovací platformu Stadia

David Slížek

Žádné kupování her na médiích nebo jejich stahování z internetových obchodů. Google na konferenci GDC odhalil svou platformu pro streamování her, postavenou kolem videoserveru YouTube. Stadia je zásadním krokem Googlu do světa videoher.

Stadia má fungovat v každém zařízení s prohlížečem Chrome a připojením k internetu – tedy počítačích, chytrých televizích, tabletech či smartphonech. Herní zážitek bude přitom možné sdílet napříč platformami.

Samotné hraní se bude odehrávat na serverech Googlu a k hráči se bude streamovat jen výsledný obraz a zvuk. Na začátku má Stadia podporovat maximálně 4K rozlišení při 60 FPS, postupně chce Google přinést i 8K rozlišení a 120 FPS. V praxi ovšem bude důležité hlavně to, jak citlivá bude platforma na kvalitu připojení a jakou budou mít videostreamy zpoždění (latenci).

Stadia bude mít také vlastní herní ovladač, který se bude připojovat přes Wi-Fi. Hrát ale bude možné také s použitím klávesnice a myši nebo ovladače jiných firem. Platforma nabídne také řadu možností pro společné hraní nebo například sdílení odkazů, které hráče odvedou na konkrétní místo do hry. Spoluhráči se budou také moci stát jen diváky a sledovat, jak hraje někdo jiný.



Autor: Google

Zásadní informaci, tedy které konkrétní herní tituly bude platforma podporovat, ale Google zatím neprozradil. Představí je až v průběhu léta. Při uvedení platformy ale používal například Assassin’s Creed Odyssey nebo Doom Eternal. Jasná zatím není ani cena, za kterou bude Google přístup do Stadia prodávat.

Stadia odstartuje v roce 2019 v USA, Kanadě, Velké Británii a většině Evropy. Zda bude mezi podporovanými zeměmi také Česko zatím není jasné. Napovědět ovšem může fakt, že adresa oficiálního webu webu Stadia.com českého uživatele přesměruje na stránku v Google Store, která upozornuje, že tento shop v ČR nefunguje.

Celý záznam představení Google Stadia: