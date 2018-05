 »  V Brně asi potečou miliardy, Kiwi.com se po sporech shání po kupci

Jan Sedlák

Zakladatel vyhledávače letenek Kiwi.com Oliver Dlouhý má stále řadu nápadů, kam firmu posunout. Pěkné by bylo například kromě letenek prodávat také jízdenky pro různé druhy přepravy a také ubytování. Z leteckých společností by se také jednou mohli stát „pouze“ přepravci, přičemž v prodeji a dalších službách by mohly hrát stále větší roli služby jako právě brněnské Kiwi.

Bývalý Skypicker už se dostal do fáze, kdy ho aerolinky a hráči v byznysu vnímají, a má tak lepší vyjednávají pozici. Kiwi už odbavuje přes osm tisíc bookingů denně. Firma v loňském roce zdvojnásobila tržby na necelých 18 miliard korun (700 milionů eur) a podobný kousek by se mohl podařit i letos.

Kiwi už má přes 1700 zaměstnanců a v posledních dvou letech jich nabíralo asi 30 lidí měsíčně. V Brně už má v novém stylovém sídle přes 900 lidí a stalo se silným hráčem na napnutém pracovním IT trhu, i když z celkového množství zaměstnanců jich přímo IT dělá kolem 24 procent.

Vývojové centrum už firma každopádně otevřela třeba v Barceloně a „lov lidí“ aktivně probíhá v zahraničí. Daří se zejména na východě, kdy například v Moskvě na akci pořádanou Kiwi dorazilo 200 lidí.

Touhy prodat

Přesto některé věci pod povrchem bublají. Investoři by rádi své podíly prodali, což by jim pravděpodobně vydělalo slušné částky. Současné ohodnocení Kiwi se má pohybovat nad 400 miliony eur a mluví se o tom, že zájemců o koupi má být více, včetně v zahraničí populární služby Kayak.

Šéf Kiwi Oliver Dlouhý se nicméně proti společnému prodeji dlouho stavěl a s investory vedl spory. Aktuální kuloární informace nicméně hovoří o tom, že mezi podílníky společnosti došlo k dohodě s tím, že Dlouhý by se k prodeji pravděpodobně nepřipojil. Jeho souhlas je nicméně důležitý, protože jako člen vedení může prodej zablokovat.

Dlouhý ve společnosti drží největší podíl, konkrétně 24,5 procenta. Slušně je na tom také s 13,4 procenta spoluzakladatel a technický ředitel Kiwi Jozef Képesi. Rád by prodával Jiří Hlavenka, který v raných fázích do Kiwi investoval půl milionu korun a dnes drží 20,2 procenta. Touzimsky Kapital a Jan Veverka za 10 milionů korun získali 21,6 procenta. Sugilit Invest pak drží 8,5 procenta a 10 procent má Ondřej Tomek.

Svůj menší podíl o velikosti 0,9 procenta je připravená prodat i Lucie Brešová, která do Kiwi nastoupila před čtyřmi lety a působila ve funkci výkonné ředitelky. Od května tuto pozici opustila s tím, že pomohla procesy ve firmě nastavit tak, aby podnik mohl fungovat.