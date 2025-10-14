V Brně konečně vznikne metro. V nové hře od autora Hrotu zastaví na Cejlu nebo Kraví hoře

Léta trvající vtipy na neexistující brněnské metro nepochybně budou pokračovat, zhmotní se například v nové videohře. V prvním čtvrtletí se na trh chystá titul Brno Transit odehrávající se právě v této lokalitě. Aktuálně je na Steamu k dispozici zdarma dostupné demo.
Autorem Brno Transit je Spytihněv, jehož největším úspěchem je Hrot, střílečka z pohledu první osoby odehrávající se v kulisách socialistického Československa. Brno Transit vizuálně dost Hrot připomíná, také ma stylizované jednoduché kulisy a čerpá z palety šedé a hnědé.
Náplň novinky je ale jiný. “Brno Transit je příběhový psychologický horor o začínajícím řidiči metra, který je uvězněn v nejvlhčím metru na východ od všeho, na čem záleží,” popsal satiricky Spytihněv. Moc realistické to ale nebude, protože kdyby se teď v Brně postavilo metro, zřejmě by bylo plně autonomní a řidiči by nebyli potřeba.
Fiktivní brněnské metro podle všeho bude mít 10 zastávek, konkrétně Cejl, Bunkr, Sovinec, Zelný trh, U Jakuba, Svratka, Kraví hora, Divadlo, Motolice a Vodojem.
Spytihněv má kromě Brno Transitu a Hrotu na kontě několik titulů. Prozatím poslední vydaný je Shrot, což je pocta klasice Dune 2 a jejímu českému klonu Paranoia.