V Brně otevřela centrum pro vývoj čipů firma z Tchaj-wanu, rozhlíží se i další

Jan Sedlák
Dnes
John Chang, Jmem Tek Autor: Jmem Tek

V České republice rozjela vývoj tchajwanská společnost Jmem Technology, známá také jako Jmem Tek, která zakotvila v Brně. Jde o jeden z výsledků spuštění brněnského centra pro návrh a výzkum pokročilých čipů (Advanced Chip Design and Research Center, ACDRC), které financuje tchajwanská vláda. Jmem Tek od začátku navázal spolupráci zejména s odborníky z VUT FEKT a nyní rozjel plnohodnotné kanceláře pro R&D.

Jmem Tek funguje od roku 2022. Soustředí na se návrh bezpečnostních čipů, integruje do nich například postkvantovou kryptografii (PQC). Tyto čipy se kromě jiného dodávají do dronů. Na ně se Tchaj-wan v poslední době výrazně zaměřil jakožto na bezpečnou alternativu k čínským dodavatelům. Loni se mu podařilo zvýšit export z 10 tisíc na 135 tisíc kusů ročně, přičemž drtivá většina z nich míří do Česka (a pak na Ukrajinu).

Zástupci tchajwanské vlády v minulosti několikrát Lupě řekli, že mají značný zájem na tom, aby se rozjela užší spolupráce obou zemí v dronech a aerospace.

Jmem Tek chce využít špičkové znalosti Tchaj-wanu v návrhu a výrobě čipů a spojit to s expertízou České republiky v systémové integraci a kybernetické bezpečnosti. Brno má být evropskou základnou. Firma také podepsala memorandum o spolupráci s českým národním polovodičovým klastrem, hlavním hybatelem v oboru.

ACDRC pracuje na dalších společných projektech. Cílem centra má být zkoumat technologie nasaditelné v praxi. Zájem o další spolupráci maji firmy Light Momentum Technology (čipy do automotive, průmyslu a podobně) nebo Inventec (ten už v Česku vyrábí servery).

ACDRC mimo jiné navštívil tchajwanský ministr zahraničí Lin Chia-lung. “Společně s Českem rozšíříme spolupráci v polovodičích, umělé inteligenci a v důvěryhodných dodavatelských řetězcích,” uvedl.

Tchaj-wan v Česku platí další dvě čipová centra. Na Univerzitě Karlově se zkoumají polovodičové dodavatelské řetězce a na ČVUT se zabývají společným akademickým výzkumem. Studenti mají možnost získat titul na Tchaj-wanu, dostat se na stáž v TSMC a tak dále.

Kontext české čipové spolupráce s Tchaj-wanem jsme popsali v naší reportáži:

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

