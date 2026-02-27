V Brně vyvinuli technologii pro nonstop připojení letadel k rychlému internetu

Americká společnost Honeywell připravuje novou generaci rychlého internetu do letadel. Jde o systém JetWave X, který nedávno absolvoval první zkušební let na letounu Falcon 900. Kromě jiného půjde o konkurenci pro Starlink, který má rovněž ambice být součástí leteckých spojů. Velká část projektu JetWave X se realizuje ve vývojovém centru Honeywellu v Brně. Firma chce ještě v první polovině letošního roku řešit certifikaci.
JetWave X dokáže přepínat mezi satelitními sítěmi jako Inmarsat a Viasat (včetně ViaSat-3), takže je možné být online i za polárním kruhem. Rychlosti mají dosahovat hodnot v řádech stovek megabitů za sekundu.
Inženýři v Brně pracují na několika klíčových částech JetWave X. Konkrétně řeší zajištění architektury a funkčnosti řídicího softwaru systému, zajištění typové zkoušky pro mezinárodní telekomunikační úřady a integrační testy pro provoz v satelitních sítích Viasat a GX, asistenci u prvních instalací systému JetWave X do letadel zákazníků v regionu EMEA, nejen pro Dassault, a mají podíl na integraci modemů a antén a provádění certifikačních testů pro provoz v civilním letectví (podle standardů FAA).