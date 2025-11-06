Lupa.cz  »  V Brně začali v bytovém domě vytápět odpadním teplem ze serverů

Iva Brejlová
Dnes
Kotelna Electree Autor: Electree

V Brně začala fungovat takzvaná výpočetní kotelna. Jde o soukromý energeticko-výpočetní modul, který převádí výpočetní výkon přímo na teplo pro vytápění objektu a ohřev vody. Odpadní teplo z výpočetní techniky se přes výměník posílá do kotelny bytového domu a nahrazuje část běžného zdroje tepla. Jde o první praktickou instalaci tohoto typu v České republice.

Za výpočetní kotelnou stojí společnost Electree, český obchodník s elektřinou a agregátor flexibility. Realizoval ji pro investiční fond Ynvestigo. „Když umíme řídit výrobu, spotřebu i baterie, proč bychom nemohli řídit i výpočetní výkon?“ ptá se Lubomír Káňa, zakladatel Electree.

Vysokohustotní výpočetní modul (specializované výpočetní jednotky v imerzním chlazení) vyrábí při provozu teplo o teplotě zhruba 50 °C. Electree toto teplo zachycuje, převádí přes vlastní čerpadlový okruh a napojuje ho do existující kotelny objektu.

„Je to lokální výpočetní uzel, který běží přímo v kotelně a dodává horkou vodu pro dům. Ten samý výkon se dá využít pro náročné výpočty. Dnes může jít o průmyslové výpočty nebo analýzy, zítra klidně o úlohy umělé inteligence. Rozdíl je v tom, že teplo z toho nevyhodíme ven, ale okamžitě ho použijeme,“ popisuje Káňa.

Pilotní hub v Brně je první z plánované sítě Electree. Firma říká, že již připravuje další instalace pro bytové domy, průmyslové areály, menší tepelné soustavy a zdravotnické objekty.

Česká technologie má evropské ambice. Spolupracovala mimo jiné s firmami jako T-Mobile nebo Siemens a připravuje projekty o výkonu přes 100 MW. Do roku 2026 plánuje vybudovat několik velkokapacitních bateriových úložišť a energetických hubů, které mají umožnit propojit AI výpočty, úložiště a sdílení elektřiny v rámci celé Česka.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

