 »  V bývalém bunkru Bundeswehru se skrývalo obří datacentrum pro darknet

Karel Wolf

Ve vyřazeném vojenském bunkru v západoněmeckém městu Traben-Trarbach provozoval od roku 2013 nizozemský občan datové centrum, které sloužilo jako centrála pro ilegální činnost na darknetu, informuje o tom s odvoláním na tiskovou agenturu dpa německý deník The Süddeutsche Zeitung.

Pětipatrový bunkr skrýval několik menších datových sálů, odkud fungovala celá škála ilegálních aktivit. Probíhala odsud online distribuce drog, útoky na online infrastrukturu, obchody s falešnými penězi a údajně i rozesílání dětské pornografie. Bunkr mohl podle odhadu policie skrývat až 2000 fyzických serverů.

Úřady zastavily chod datového centra ve čtvrtek 26. 9., zátahu, na kterém se podílela i řada speciálních útvarů (například německá GSG9) předcházelo pět let pečlivého shromažďování důkazů a přípravných prací. Ve vazbě je zatím 7 lidí (šest mužů a jedna žena) z celkového počtu 13 podezřelých ve věku od 20 až 59 let. Za celým projektem stál 59 let starý Nizozemec. Není zatím jisté, jak budou německé orgány postupovat proti samotným uživatelům služeb tohoto centra, jejich přesný počet zatím německé úřady dle svých vlastních slov nedovedou ani přesně určit. „Vyhodnocení uložených dat v bývalém bunkru Bundeswehru by trvalo měsíce nebo roky. Ten materiál je prostě obrovský,“ vysvětlil Johannes Kunz, prezident Státní kriminální policie Porýní-Falcka v Mohuči.