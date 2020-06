V českém esportu jdou do boje dvě organizace. Za jednou stojí bývalý šéf NAKITu

Z profesionálního hraní videoher se stal pěkný byznys, který má zřejmě ještě to nejlepší před sebou. To i v České republice začalo lákat různé investory a subjekty, které se v začátcích formování profesionálních struktur chtějí zapojit. Aktuálně se rozjelo zajímavé klání dvou asociací, které chtějí tuzemský esport zastřešovat. Jedna z nich oficiálně vznikla tento týden a vedle dalších lidí za ní stojí i bývalý šéf státního IT podniku NAKIT Alan Ilczyszyn.

Tato organizace se jmenuje Czech Electronic Sport Association (CESA), jejímiž zakladateli jsou AT Computers, United Sport Partners a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO). Univerzita se v esportu angažuje už nějakou dobu. Založila laboratoř profesionálního hraní a připravuje první studijní esportový program v Česku. K CESA se připojila i Esportovní studentská asociace (ESA), která tři roky organizuje esport v rámci vysokých škol.

„Naším cílem je vytvořit platformu, která bude spojovat esportovní a sportovní komunity, sjednotit pravidla a zajistit větší organizovanost domácího prostředí. Zasadíme se o uznání esportu sportem a chceme se stát odborným garantem metodického rozvoje na všech úrovních vzdělávacího systému i mimo něj,“ popisuje Ilczyszyn působící jako viceprezident nové asociace. CESA chce do dvou let sto tisíc členů.

Na zdejším trhu už ale jedna podobná organizace funguje. Jmenuje se Česká asociace esportu (ČAE) a jak jsme na Lupě psali, snaží se o podobnou profesionalizaci odvětví jako nová konkurence a chce o tom jednat i se státem. Zapojila se i do evropských struktur a nově přibrala Asociaci gamingových klubů.

ČAE pro Lupu uvádí, že vytvoření další asociace nevnímá jako krok správným směrem a že je pro český esport klíčová jednota ekosystému (organizátoři, hráči, kluby).

„Ze strany CESA jsme nebyli před jejím vznikem kontaktování. V tuto chvíli neumíme zatím posoudit jejich odbornost či zkušenosti z esportu, kromě představitelů ESA, kteří jsou aktivní na akademické půdě. Po zjištění, že je na trhu nová asociace jsme vyvolali jednání. Snažíme se pochopit jejích cíle, seznámit se s lidmi stojícími za asociací a hledat případně společnou cestu. Česká asociace esportu v současnosti ale nemá žádný konkrétní projekt s CESA. Neexistují ani žádné přesně rozdělné pravomoci. Návrhům na společné aktivity je Česká asociace esportu otevřená,“ popisuje šéf ČAE Lukáš Pleskot.

ČAE také upozorňuje, že je jedinou tuzemskou organizací, která je plným členem mezinárodních organizací (International Esports Federation, European Esports Association, Global Esports Federation) a díky tomu může jako jediná hájit zájmy oboru v zahraničí. Je rovněž pověřena sestavováním reprezentací.

CESA se na dotazy ohledně vzniku konkurenčního subjektu usilujícího v podstatě o to samé, jako ten předešlý, pouze odkazuje na tiskovou konferenci, kterou je ze záznamu možné sledovat na Twitchi.