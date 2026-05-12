V Česku bude možné už letos testovat umělou inteligenci bez hrozby pokut a postihů

Jan Sedlák
Dnes
AI - zakony - regulace - umělá inteligence Autor: Lupa.cz & DALL-E

V Česku brzy začne fungovat regulatorní sandbox pro umělou inteligenci. Firmy a organizace díky němu budou moci testovat své technologie v chráněném prostředí, kde jim nebudou hrozit pokuty, postihy a podobně. Podobný sandbox v únoru začal platit také pro fintech.

Ředitel České agentury pro standardizaci, která bude AI sandbox provozovat, dnes potvrdil, že nástroj bude spuštěn během letošního srpna.

AI sandbox je součástí zákona o umělé inteligenci, který připravila předchozí vláda. Sandbox poskytne testování AI za přítomnosti regulátora před uvedením na trhu nebo tréninkové kontrolované prostředí na podporu inovací a vývoje pro výrobce.

Zřizovatelem sandboxu je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Provozovatelem bude již zmíněná Česká agentura pro standardizaci.

Startupy mají mít k sandboxu přístup zdarma, prostředky poskytne ministerstvo průmyslu a obchodu. Tento přístup k sandboxu ale nebude automatický, proběhne výběr.

Na regulaci AI v Česku dohlíží několik úřadů. Kromě již zmíněných jde například o Český telekomunikační úřad, který pro účely AI staví specializovaný tým, pro něhož hledá ředitele.

Chcete šéfovat dohledu nad umělou inteligencí v Česku? ČTÚ hledá vedoucího nového týmu

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

