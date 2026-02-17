Lupa.cz  »  V Česku bude za AI lobbovat další organizace, Hospodářská komora vytvořila novou sekci

V Česku bude za AI lobbovat další organizace, Hospodářská komora vytvořila novou sekci

Jan Sedlák
Včera
Lukáš Benzl Autor: Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora České republiky rozjela novou samostatnou odbornou sekci, která se bude věnovat umělé inteligenci. Představenstvo do jejího čela zvolilo Lukáše Benzla, výkonného ředitele a spoluzakladatele České asociace pro umělou inteligenci (ČAUI).

“Umělá inteligence se během velmi krátké doby stala technologií, která výrazně mění způsob podnikání napříč obory – od průmyslu a služeb přes obchod a marketing až po řízení firem, práci s daty, kyberbezpečnost nebo oblasti lidských zdrojů. V rámci Hospodářské komory bylo téma AI dosud součástí agendy Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu. Dynamika nástupu AI do praxe však vedla představenstvo k rozhodnutí vytvořit samostatnou, v pořadí 29. odbornou sekci Hospodářské komory ČR,” informovala Komora.

Sekce pro AI bude dělat lobbing, konkrétně se “zaměří zejména na praktické využití AI v podnikání a sdílení ověřených postupů, na dopady regulace a orientaci v národní i evropské legislativě, na vzdělávání a podporu osvěty mezi firmami a na formulaci stanovisek a doporučení Hospodářské komory ČR k veřejným politikám v oblasti AI.”

“AI není jen technologické téma. Je to otázka konkurenceschopnosti českých firem. Produktivity. Přežití v evropské i globální soutěži,” doplnil Benzl.

Hospodářská komora je dalším uskupením, které chce v AI prosazovat své zájmy. Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Českou národní AI platformou (CNAIP), Asociací pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) nebo evropskou AI Chamber nedávno najal bývalého státního AI zmocněnce Jana Kavalírka jakožto takzvaného AI ambasadora pro střední a východní Evropu. Hospodářská komora se této akce nezúčastnila a vytvořila vlastní sekci.

Česko má také nového zmocněnce pro AI. Stal se jím Lukáš Kačena, dosavadní ředitel organizace Prg.ai, která rovněž hájí zájmy průmyslu nebo akademických organizací.

