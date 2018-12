 »  V Česku do startupů investuje převážně malá skupina vysoce bohatých osob

Jan Sedlák

Světová banka zveřejnila zprávu o takzvaných business angels v České republice. Tito andělé jsou investoři, kteří vkládají peníze do startupů v jejich počáteční fázi. Typicky jde o menší částky od jednotlivců, kteří se snaží zhodnotit svůj kapitál. Zpráva ukazuje, že toto prostředí prozatím v Česku není tak rozvinuté.

„Mezi hlavní zjištění obsažené ve zprávě patří skutečnost, že v ČR stále existuje velká rezerva v oblasti investic do startupů, kterým dominuje relativně malá skupina vysoce bohatých fyzických osob. Tito investoři investují převážně jednotlivě, a to buď napřímo do společností nebo prostřednictvím soukromého fondu či rodinných firem. V ČR v současnosti nedochází ke společným investicím několika business angels dohromady a struktura a organizace tohoto fenoménu stále nedosahuje žádoucí úrovně. Přesto, že se na našem území uskutečnilo několik úspěšných transakcí do startupů, jsou de facto koncentrovány pouze na území Prahy a Brna a omezují se pouze do několika málo sektorů, především do informačních a komunikačních technologií (ICT),“ shrnuje situaci ministerstvo financí.

Světová banka k tomu vydala několik doporučení, které by Česko mělo zavést. Patří mezi ně zavedení daňových pobídek a založení koinvestičních fondů. Banka také informuje, že investování jako business angel má vysokou míru rizika a asi 70 procent takových investic ve Spojených státech nevrací investovaný kapitál zpět. Kompletní report lze stahovat na webu ministerstva financí.