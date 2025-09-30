V Česku jsou stovky síťových zařízení Cisco se zneužívanou kritickou zranitelností

Síťová zařízení od americké společnosti Cisco mají závažné zranitelnosti umožňující útočníkům spouštět libovolný kód. Cisco potvrdilo, že jsou tyto zranitelnosti aktivně zneužívány. V Česku je podle údajů Shadowserveru přes 300 veřejně dostupných zařízení zranitelných tímto způsobem. Doporučená je aktualizace systémů na nejnovější verze.
Zranitelnosti mají označení CVE-2025–20333, CVE-2025–20363 a CVE-2025–20362. Týkají se Cisco Adaptive Security Appliance (ASA), Firepower Threat Defense (FTD) a Cisco IOS.
Na problém upozornil také tuzemský GovCERT.CZ: “Cisco dospělo k závěru, že současná kampaň souvisí s aktivitou ArcaneDoor identifikovanou na počátku roku 2024. ArcaneDoor je sofistikovaná kampaň zaměřená na bezpečnostní zařízení na perimetru sítě, stejný aktér totiž prokázal schopnost modifikovat v ASA paměť ROM. Zranitelnost se týká Cisco ASA verzí 9.12 až 9.23×, Cisco FTD verzí 7.0 až 7.7× a Cisco IOS, IOS XE, IOS XR verzí podporujících SSL VPN, MUS, nebo HTTP webové služby.” Informace jsou také na stránkách NÚKIBu.