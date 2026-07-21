V Česku možná bude drony nad kritickou infrastrukturou likvidovat i ostraha, ne jen policisté a vojáci

Ministerstvo vnitra společně s Ministerstvem dopravy připravilo návrh nové legislativy zaměřené na to, jak je možné zasahovat proti dronům nacházejícím se v bezletové zóně nad kritickou infrastrukturou. Nově by o zásazích mohly rozhodovat a provádět je firmy, reálně pak zaměstnanci společností, jako je ostraha. Dosud to je na policii, té se mají zároveň rozšířit i pravomoci zničit dron.
A to v případě, kdy má policista podezření na špionáž. Nyní se řídí tím, jestli stroj bezprostředně ohrožuje život, zdraví, majetek značné hodnoty nebo veřejný pořádek.Podle návrhu by zaměstnanci firem zasahujících proti dronům měli být řádně proškoleni a mít vhodné vybavení.
„V posledních letech výrazně roste počet incidentů spojených s neoprávněným pohybem bezpilotních leteckých systémů v blízkosti prvků kritické infrastruktury. Současná legislativa neumožňuje v některých situacích dostatečně a adekvátně provozovatelům ani bezpečnostním složkám reagovat,“ uvádí ministr vnitra Lubomír Metnar. Zákon putuje do meziresortního připomínkového řízení.
Obrana proti dronům se v Česku řeší, jednou z institucí, která se už podle svého zařídila, je Karlovarská krajská nemocnice. Ta na svoji střechu umístila český systém na detekci dronů. „Reagujeme i na aktuální situaci, kdy se podobné incidenty v České republice skutečně dějí, a nechceme čekat, až dojde k vážným následkům,“ uvedl k tomu generální ředitel nemocnice Jiří Štefan. Krátce po zprovoznění také systém našel dron, který prostor neoprávněně narušil. Robotického lovce dronů s umělou inteligencí pak vyvíjejí vědci z ČVUT.
Zóny se zákazy nebo podmínkami pro provoz dronů ukazuje oficiální mapový nástroj veřejné správy DroneMap.