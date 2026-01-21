Lupa.cz  »  V Česku odstartoval nový fond mířící na obranné a deep-tech inovace

V Česku odstartoval nový fond mířící na obranné a deep-tech inovace

Iva Brejlová
Dnes
Technologie v armádě Autor: Lupa.cz, Everbot

V Česku vznikl nový fond Luminova Ventures, který se zaměřuje na dual‑use a deep‑tech technologie pro obranu, bezpečnost a odolnost. Stojí za ním několik zajímavých jmen z oblasti investic a technologií. Mimo jiné Olga Chábr Grillová, dcera Pavla a Ivany Tykačových, má vedle investic i vlastní projekty, například aplikaci Leeaf využívající AI pro pomoc ženám s neplodností. Součástí je i Diana Rádl Rogerová, bývalá řídící partnerka Deloitte ČR a někdejší šéfka strategie pro Deloitte Central Europe, nebo Jan Balatka, který působil jako jednatel ve společnosti Semantic Visions zaměřené na analýzu otevřených zdrojů.

Součástí Luminova Ventures je také Lukáš Šebesta se zaměřením na obranný sektor a mezinárodní poradní sbor složený z bývalých generálů a seniorních lídrů obranného průmyslu. „Naší výhodou je kombinace tří světů – kapitálu, obrany a technologií. V českém prostředí je to stále výjimečné, ale právě to je dnes potřeba,“ říká Šebesta. Luminova Ventures chce investovat do řešení od datové analytiky a kyberbezpečnosti po AI či postkvantovou kryptografii. Cílí na ranější fáze a plánuje mezinárodní dosah napříč Evropou, Izraelem a USA. Fond má český původ, je však strukturálně založen v Lucembursku. Při mapování trendů se opírá mimo jiné o data Semantic Visions. Fond je nově otevřený investorům.

Podle European Defence Agency dosáhly výdaje na obranu v EU v roce 2024 zhruba 343 miliard eur (+19 % meziročně; asi 1,9 % HDP EU). Sektor významně roste konkrétně i Česku, podle údajů Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR má dnes země přes 180 aktivních firem napojených na obranné zakázky. Zhruba třetina z nich vznikla v posledních pěti letech, často jako dceřiné či diverzifikované podniky původně čistě civilních firem.

