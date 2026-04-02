V Česku roste velký e-commerce barefoot hráč, vstupuje do něj Ruslan Skopal z Trenýrkárny

V Česku se v oblasti e-commerce vynořuje zajímavý hráč, kterým se stává společnost Premium Barefoot Jana Chalupného, která právě koupila značku a e-shop Naboso. Do tohoto projektu zároveň vstupuje jako spolupodílník Ruslan Skopal, zkušený e-commerce podnikatel. Jeho jméno je v oboru dobře známé, stojí za vybudováním Trenýrkárna.cz jako lídra ve svém segmentu, podílel se na oživení značek Styx a Pietro Filipi a po prodeji podílu v mateřské DaniDarx se věnuje poradenství pro e-shopy v rámci projektu Eshop Booster.
„Barefoot je segment, který má před sebou další expanzi, a věřím, že společně dokážeme Naboso.cz posunout na další úroveň. Navíc se tímto krokem stane společnost Premium Barefoot s obratem atakující 300 milionů Kč jednoznačnou jedničkou na českém trhu s barefootovou obuví,“ uvádí Skopal.
V Premium Barefoot má nyní Jan Chalupný podíl ve výši 85 %, Ruslan Skopal 15 %. Valuace se má pohybovat ve vyšších desítkách milionů korun.
Chalupný vybudoval e-shop a distribuční kanál Premium Barefoot a stojí za vývojem a výrobou značek Angles a Rayve. Vyrábí v pěti zemích a prodává do desítek států světa.