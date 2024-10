V Česku se připravuje evropské čipové centrum, už se hledá jeho ředitel

Autor: VUT

Česko se připravuje na reálnou šanci, že u nás vznikne jednu z evropských polovodičových center a s předstihem pro něj začalo hledat šéfa.





Kvůli centru letos v červnu vzniklo Národní centrum kompetence pro polovodiče, jehož cílem je z Evropské unie získat prostředky na provoz centra schopného vychovávat nové odborníky nebo pomáhat firmám dostat jejich čipy do výroby. Členy centra jsou Onsemi, Codasip nebo Národní polovodičový klastr sdružující 40 subjektů.

Polovodičová centra mají možnost za evropské peníze vytvořit všechny členské země, pokud budou mít zájem a splní podmínky. Centra budou napojena na moderní pilotní výrobní linky, vše je navázané na Chips Act. V Belgii například vznikne nejmodernější prototypovací linka na světě, k níž získá přístup i Česko. Na kompetenční centra bude navázán také evropský software umožňující návrh čipů. Na něm se chce podílet třeba brněnská firma Codasip.

Česko podle statistik organizace Silicon Europe patří mezi pět až sedm největších čipových oblastí v Evropě. Sektor je to silný, ale nepříliš konsolidovaný a právě kompetenční centra ho mají posunout dál. „Máme velké předpoklady k tomu naši pozici rozvinout,“ uvedl rektor VUT Ladislav Janíček. „Je nutné dospět k integraci kapacity, která u nás není příliš velká,“ doplnil rektor ČVUT Vojtěch Petráček s tím, že jedním z efektů centra bude přenos znalostí mezi vědou a průmyslem.

Česko podalo projekt a nyní čeká na jeho schválení. Pokud vše vyjde, na první roky provozu by mělo být k dispozici osm milionů eur, mírně přes 200 milionů korun.

Byť v Bruselu ještě nepadlo “ano”, VUT už pro kompetenční centrum nazvané Czech Semiconductor Centre začalo hledat ředitele či ředitelku. “Výběr bude trval dva až tři měsíce, to už bychom měli znát výsledek hodnocení,” řekl Lupě Jiří Háze, vedoucí Ústavu mikroelektroniky na VUT a viceprezident Národního polovodičového klastru. Tendr na šéfa centra je otevřený, podmínky jsou zde.

Czech Semiconductor Centre není jediná aktivita, na níž Česko dělá. Před pár dny začalo v Brně oficiálně fungovat centrum pro návrh výzkum pokročilých čipů (Advanced Chip Design and Research Center, ACDRC) placené tchajwanskou vládou. To do Česka přilákalo první firmy z Tchaj-wanu.

Obě tato centra mají vytvořit základ pro rozvoj českého polovodičového sektoru. Důležité bude zajistit jejich provoz na dlouhodobé období (to znamená sehnat peníze po prvotních investicích) a navázat na to řadu dalších aktivit. Těžit se mámimo jiné z továrny TSMC v Drážďanech.

Plzeňský kraj zase chce rozjet univerzitní výzkumné centrum v oblasti výkonové elektroniky a polovodičích. Získat na něj chce dotaci tři až pět miliard korun.