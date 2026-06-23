V Česku se vyvíjí systém autonomních dronů, které by v polích mohly zachraňovat srnčí mláďata před senosečí

V Česku vzniká autonomní systém, který bude sám hledat srnčata před senosečí. Podílejí se na něm zdejší výrobce létajících robotů Fly4Future a vědci z Jihočeské univerzity. Systém má sám monitorovat rozsáhlé plochy, vyhledávat zvěř a rozhodovat o dalším postupu bez zásahu člověka. Do tréninku AI se můžou zapojit i další lidé, kteří mají svá videa ze záchrany těchto zvířat, odborníci je použijí na trénink modelů AI.
Vyvíjený systém nejprve autonomně monitoruje vybranou oblast z větší výšky pomocí termokamery. Software následně vyhodnotí místa s pravděpodobným výskytem zvěře a naplánuje energeticky nejefektivnější trasu pro jejich podrobnější kontrolu. Dron poté přelétá mezi jednotlivými body, využívá data z termálního i RGB spektra a v reálném čase rozhoduje, zda se skutečně jedná o srnče. Po dokončení mise se samostatně vrací na výchozí pozici. Projekt využívá palubní výpočetní výkon, algoritmy strojového vidění, plánování trajektorií a systémy pro detekci překážek a prevenci kolizí. Ze základny ho monitoruje člověk (vyžadují to zákony), ten ale může zajišťovat lety více strojů najednou.
Každoročně při sečení luk a polí v Česku hynou tisíce srnčat, která se instinktivně ukrývají v porostu a před blížící se technikou neutíkají. Dobrovolnické záchranné týmy k monitoringu často využívají drony s termokamerami, jejich provoz ale vyžaduje zkušené piloty a značné časové nasazení.
„Aktuálně jsme otestovali první prototyp bezpilotního systému,“ říká Radim Kuneš z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Výzkumný tým z tamní kybernetické skupiny se věnuje trénování neuronových sítí pro detekci zvěře. „Do budoucna počítáme s tím, že podobné úkoly nebudou plnit jednotlivé drony, ale celé roje autonomních létajících robotů, které si mezi sebou rozdělí práci a zvládnou monitorovat rozsáhlá území rychleji, bezpečněji a efektivněji než člověk,“ představuje Vojtěch Spurný, vedoucí softwarového vývoje společnosti Fly4Future.
Technologie autonomního monitoringu může podle výzkumníků v budoucnu pomoci i v oblasti precizního zemědělství. Farmářům by mohla poskytovat informace o stavu porostů nebo pomoct plánovat zavlažování či hnojení. Projekt vzniká v rámci programu Technologické agentury ČR a kromě univerzity a Fly4Future na něm spolupracují partneři z National Yang Ming Chiao Tung University na Tchaj-wanu a tamní výzkumná organizace Industrial Technology Research Institute (ITRI), která se podílí hlavně na vývoji algoritmů pro efektivní pohyb autonomních systémů.