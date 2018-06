 »  V Česku startuje silná konkurence Zootu. Zalando nabídne dopravu zboží zdarma

Jan Sedlák

V Česku oficiálně odstartoval původem německý e-shop Zalando, který ve svém portfoliu nabízí přes dva tisíce módních a lifestylových značek. Na tuzemském trhu společnost nabízí zhruba 275 tisíc produktů a zaujmout chce mimo jiné tím, že nabídne značky, které u nás nejsou běžně, jednoduše či masově k dostání.

Zalando si podle zástupců společnosti vybralo Česko kvůli tomu, že jde o solidní ekonomiku, která má navíc rozvinutý e-commerce trh. Firma také uvádí, že je zde stále prostor pro růst, protože prodej módy online v Česku tvoří asi osm procent, zatímco třeba v Německu je to kolem 15 procent.

Česká republika je rovněž blízko již vybudované logistické sítě Zalanda. Z nejbližšího skladu je to k nám asi šest hodin jízdy. Společnost jako jednu z konkurenčních taktik hodlá nabízet dopravu zdarma. Objednávky z české verze e-shopu lze doručit pouze v Česku, doba dopravy se pohybuje v rozmezí čtyř až šesti dnů, od pondělí do soboty. Partnerským dopravcem je PPL a také Česká pošta.

Pořízené zboží lze také zdarma do 30 dnů od doručení vrátit. Musí jít o nenošené zboží. Platit je možné kartou, bankovním převodem a skrze PayPal. E-shop také nabízí dárkové poukazy.

Kamenné obchody zatím ne

Zalando dále nabízí zákaznickou podporu v češtině. Do budoucna slibuje vydat lokalizovanou mobilní aplikaci, která u nás prozatím není k dispozici.

Zalando provozuje několik kamenných obchodů, konkrétně v Berlíně, Frankfurtu, Lipsku a Kolíně nad Rýnem. Snaží se v nich prodávat věci, které není jednoduché prodávat online a propojit online a offline aktivity. V Česku v dohledné době podobné obchody otevírat nebude, do budoucna je to nicméně možné.

Do Česka se také prozatím nechystá nabídka Zalanda v oblasti kosmetiky. Tyto aktivity společnost prozatím rozjela v domovském Německu. „Do budoucna je zde potenciál rozšířit se do dalších zemí, prozatím to ale není aktuální,“ uvádí Zalando. Stejně tak firma prozatím nejedná s tuzemskými módními značkami.

Zalando v roce 2017 dosáhlo na tržby 4,5 miliardy eur s provozním ziskem 215 milionů eur. Rok předtím byly tržby 3,6 miliardy a zisk 216 milionů eur. Do zisku se společnost dostala v roce 2014. Zalando chce udržet meziroční růst tržeb o 20 až 25 procent a do roku 2020 současné tržby ve výši 4,5 miliardy eur zdvojnásobit. Míří tak na pozici evropské jedničky s módou.

Firma aktuálně zaměstnává kolem 15 tisíc lidí, šest tisíc z nich je v centrále v Německu. Letos se chce rozrůst o další dva tisíce lidí. V Česku otevřené pozice nemá.

Sedmnáct zemí v Evropě

Společnost měla podle oficiálních čísel v prvním kvartálu letošního roku přes 23 milionů aktivních zákazníků a v roce 2017 počet objednávek přesáhl 90 milionů. Společně s Českem Zalando vstupuje také do Irska a celkově tak působí v sedmnácti zemích Evropy. První trhem v regionu, kam e-shop vstoupil, bylo v roce 2012 Polsko.

Sídlo podniku je v Berlíně, technologický vývoj pak soustřeďuje v Dublinu, Dortmundu, Helsinkách a Lisabonu. Skladů má Zalando prozatím osm a v přípravě na otevření jsou další tři, jeden například v Polsku.

Hlavním akcionářem Zalanda je lucemburská společnost Verdere, která vlastní 31,56 procenta. Dalších 10,04 procenta vlastní Anders Holch Povlsen, 6,69 procenta má Baillie Gifford & CO. Mezi dalšími minoritními akcionáři je také například Allianz.

Akcie Zalanda se obchodují na trhu Xetra provozovaném burzou ve Frankfurtu. Tržní hodnota společnosti zde přesahuje 11,7 miliardy eur.