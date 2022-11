V Česku vzniká šest spin-offů ročně. Je to málo, přenosy nápadů z vědy brání byrokracie

Autor: CIIRC ČVUT

V Česku existuje 84 spin-offů, tedy společností, které byly vyčleněny z akademického bádání do komerčního prostředí. Ročně u nás vzniká kolem šesti takových firem. V Rakousku je to až čtyřnásobek, lepší je i řada dalších zemí. Ukazuje to analýza od Transfera.





“Nejčastěji zakládají spin-off firmy univerzity a ústavy Akademie věd ČR. V České republice se daří zejména společnostem zaměřeným na ICT, naopak například oblast biotechnologií je zastoupena velmi málo. Nejvíce spin-off firem má Masarykova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Karlova nebo Vysoké učení Technické v Brně. Vedle vysokých škol je v zakládání spin-off společností úspěšný zejména Ústav organické chemie a biochemie AV ČR díky své dceřiné společnosti IOCB Tech,” shrnuje Transfera.





“Samotný počet spin-off firem neříká vůbec nic o jejich přínosu či úspěšnosti. Například Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, který co do počtu spin-offů nijak nedominuje, založil společnost DIANA Biotechnologies, jež spolu s firmou GeneSpector z Univerzity Karlovy patří ke komerčně nejúspěšnějším v Česku.”

Počet spin-offů zároveň neodráží množství úspěšně dotažených nápadů do praxe. V Česku existuje řada bariér pro vznik spin-offů, zejména byrokratických. Problémy v článku rozebírá ministerstvo pro vědu, výzkum a inovace.