V Česku vznikla nová služba placeného obsahu Pickey

Nová sociální síť pro propojení tvůrců obsahu a jejich fanoušků Pickey oznámila začátek provozu. Služba umožní tvůrcům publikovat fotografie, videa, podcasty nebo texty a zároveň dá fanouškům možnost si své oblíbené tvůrce předplácet. Platforma je česká a platby probíhají v korunách.

„Byla jsem naprosto vyčerpaná systémem, kterým si tvůrci v Česku vydělávají. Říkala jsem si, že jestli ještě jednou uvidím svého oblíbence, jak dělá nějakou nucenou reklamu na pračku, zkusím s tím něco udělat,“ vzpomíná Denisa Hrubešová, která platformu založila spolu s Davidem Slačálkem.

Roční vývoj financovala Hrubešová bez investorů pouze z vlastních zdrojů. Tvůrci se mohou ke službě zatím připojit pouze na pozvánku, od září ale platforma bude přístupná všem. Mezi tvůrci jsou zatím lihovarník Martin Žufánek nebo Starý Mrzout, autor Radia Zeitung.

Prodal jsem singl! Zítra pošlu výpověď z vrtu, už nemá cenu na nic čekat. #pickey pic.twitter.com/IOQrPinF06 — Mr. Zout (@stary_mrzout) July 15, 2021

„Nesejde na tom, jestli jste kovaní v módě, vaření, novinařině, gamingu nebo jestli třeba točíte videa o tom, jak správně cvičit. Nepochybně umíte něco, co někdo jiný neumí, tak to nabídněte světu a nechte si za to zaplatit. Normálně, bez nesmyslných spoluprací,“ dodává Hrubešová.

Fanoušci mohou prostřednictvím služby svým oblíbeným tvůrcům posílat měsíční příspěvky. Pickey si z každé pravidelné platby vezme provizi 15 %, minimálně však 15 Kč. Z jednorázových plateb si služba strhne 20 %, minimálně však 10 Kč.