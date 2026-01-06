V Česku začal platit nový režim ESOPů. Startupy získaly dlouho diskutovaný nástroj

Od 1. ledna 2026 začal v Česku platit nový právní rámec pro zaměstnanecké akcie a opce, takzvané ESOPy. Po dlouhých debatách a nedávném vracení zákona mezi sněmovnou a Senátem i kritice ze strany startupové komunity se do praxe dostává režim kvalifikovaných zaměstnaneckých opcí, ukotvený v § 6a zákona o daních z příjmů.
Nová úprava umožňuje českým firmám nabízet zaměstnancům nepřevoditelná opční práva na akcie či podíly s příznivějším daňovým zacházením. Prosazenou změnou je princip „no tax before cash“ – zaměstnanci daní až ve chvíli, kdy akcie nebo podíly skutečně prodají. Nárůst jejich hodnoty nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojištění, pouze dani z příjmu. Zdanění nastává při prodeji, pokud k němu dojde do 15 let od uplatnění opce.
„Od 1. 1. 2026 vstoupil v platnost nový režim kvalifikovaných zaměstnaneckých opcí. Český (nejen) startupový ekosystém se díky tomu posouvá výrazně dopředu – teď ale bude klíčové, aby se systém prosadil i v praxi,“ shrnul na LinkedInu Lukáš Konečný z Y Soft Ventures, který patří k dlouhodobým zastáncům ESOPů.
Zákon zároveň ruší limit 40 milionů korun v časovém testu pro daňové osvobození při prodeji akcií a podílů. Tato výhoda se ale nevztahuje na podíly nabyté právě prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnaneckých opcí. Ty budou při prodeji zdaněny vždy v plné výši, popsal Konečný.