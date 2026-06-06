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V Česku začal vykupovat mobilní telefony další silný hráč, zatím je v devíti městech

Jan Sedlák
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T-Mobile - budova - Roztyly Autor: T-Mobile

V Česku existuje další možnost, jak poslat své mobilní zařízení do oběhu. T-Mobile spustil zatím pilotní program výkupu telefonů, díky čemuž je možné snížit cenu nového přístroje.

“Zákazník může vykupované zařízení rovnou odevzdat na prodejně nebo po návštěvě prodejny odejít s novým i původním telefonem domů. Následně má pět pracovních dní na přenos dat do nového telefonu, odhlášení účtů a uvedení starého zařízení do továrního nastavení. Během této doby musí vykupovaný telefon přinést na prodejnu T-Mobile nebo zdarma zaslat kurýrem či Zásilkovnou,” shrnul operátor.

Program je zatím dostupný na devíti prodejnách T-Mobilu. Konkrétně jde o tyto: Magenta Experience Center (Brno a Praha), IGY Centrum (České Budějovice), OC City Park Jihlava, Forum Liberec, OC Central Most, OC Breda & Weinstein (Opava), Palác Pardubice a pobočka ve Zlíně na Rašínově.

Hodnota vykupovaného telefonu, a to, zda vůbec vykoupit jde, se určuje přímo na prodejnách. T-Mobile na tom pracuje se společností Mobil Pohotovost, která na výkupu a následném prodeji bazarových telefonů a další elektroniky vyrostla. Stanovení ceny zajišťuje technická a vizuální diagnostika v aplikaci Cashtec, kterou Mobil Pohotovost vyvinula exkluzivně pro T-Mobile. Využívá prvky umělé inteligence.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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