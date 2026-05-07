V českých veřejných zakázkách lze ve jménu bezpečnosti omezit hospodářskou soutěž

U veřejných IT zakázek je možné částečně omezit hospodářskou soutěž, pokud je to v zájmu kybernetické bezpečnosti. Nastavení omezujících podmínek pro dodavatele musí být dostatečně odůvodněno. Jde o verdikt Petra Mlsny, předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Rozhodnutí se týká veřejné zakázky Českého statistického úřadu (ČSÚ) na nákup páteřních síťových přepínačů, kterou vyhrála společnost TresTech. Tuto zakázku napadla firma Microshop, podle níž byly zadávací podmínky příliš omezující. Jednalo se o požadavek na originální a nové zboží pro koncového uživatele, požadavek na autorizované partnerství s výrobcem a dále o garanci minimálně sedmileté servisní autorizované podpory.
“ČSÚ je typově druhem zadavatele, který musí dbát na kybernetickou bezpečnost, protože patří k páteřním orgánům státní správy, zpracovává například výsledky voleb. Tři sporné zadávací podmínky jsou podle ČSÚ objektivně odůvodněny snahou minimalizovat bezpečnostní rizika, eliminovat možnost neoprávněných zásahů do infrastruktury a zajistit řádnou reakci na případné bezpečnostní incidenty,” uvedl antimonopolní úřad.
“Podle předsedy ÚOHS Petra Mlsny omezení okruhu potenciálních dodavatelů samo o sobě nečiní zadávací podmínky nezákonnými, pokud sledují legitimní cíl a odpovídají zásadě proporcionality. U přezkoumávané zakázky sice došlo na základě odůvodněných objektivních provozních a bezpečnostních důvodů a legitimních potřeb zadavatele k určitému omezení hospodářské soutěže, ale nikoliv na konkrétního výrobce, ale pouze na příslušnost dodavatele k oficiální distribuční síti kteréhokoliv relevantního výrobce,” navázal ÚOHS.
“I když zadavatel stanovil tři sporné zadávací podmínky bez možnosti plnit je alternativními způsoby, stanovil je natolik široce, že s ohledem na zákonné povinnosti zadavatele a účel veřejné zakázky došlo k omezení hospodářské soutěže pouze v přiměřené (minimální) míře, která byla dostatečně odůvodněná,” doplnil Mlsna.
Podle ÚOHS se také rozhodnutí v odůvodnění “vypořádává i s odlišnými závěry související judikatury, která však byla vydána za jiných skutkových okolností, než nastaly v tomto případě.”
Veřejné zakázky se v zájmu kybernetické bezpečnosti omezují také vlivem stále platného varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vůči čínským společnostem Huawei a ZTE. V požadavcích se stanovuje, že dodavatelé musí toto varování respektovat.