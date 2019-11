 »  V Číně nově do osmnácti let nesmíte hrát hry déle jak 90 minut denně

Karel Wolf

Čína zakázala dětem a mladistvým do 18 let věku hrát počítačové hry déle jak 90 minut denně, mezi 22:00 a 8 hodinou ranní navíc nemůžete do osmnácti let hrát vůbec.

Určitou výjimku představují víkendy a svátky, kdy je povoleno hrát 120 minut. Země tak reaguje na vzrůstající závislost mladých lidí na hraní digitálních her, zejména free to play MMO titulů. Na novou regulaci upozornil The New York Times.

Dodržování pravidel má být vynucováno zatím hlavně u komerčních subjektů, tedy populárních heren, kde Číňané často tráví celé dny v kuse a pro provozovatele online (MMO) titulů, které patří mezi nejhranější žánr. Herní online byznys v Číně patří vůbec k největším na světě a ročně vygeneruje příjmy za 33 miliard dolarů.

Vedle drakonického časového omezení přichází ale Čína i s rozumnějším omezením, ze kterého by si mohl vzít příklad i západní svět. Je jím limit, kolik peněz mohou děti a mladiství ve hrách měsíčně utratit za doplňky, které nejsou nezbytné ke hraní (nemělo by se vztahovat na DLC). Utrácet mohou děti samostatně ve hrách až od 8 let a limit je 200 juanů (660 Kč) za měsíc, mezi 16 a osmnáctým rokem se pak limit zvyšuje na 400 juanů (1320 Kč) měsíčně.