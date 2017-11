 »  V Číně už není možné si stáhnout ani Skype, komunikace ještě funguje

Jan Sedlák

Tažení současné čínské vlády proti elektronickým komunikačním nástrojům, které nemá pod kontrolou, pokračuje. New York Times upozorňují, že v Číně z obchodů Apple App Store a Google Play zmizel Skype.

Aplikace podle čínské vlády nesplňuje požadavky, které klade zákon. To může znamenat to, že Microsoft nedává vládě plný přístup k datům a komunikaci. Tak, jak to dělají domácí značky typu WeChat.

Skype jako takový v zemi nadále funguje, jen už ho není možné stáhnout z tradičních obchodů. Není jasné, zda Čína nástroj v budoucnu nezablokuje zcela. Stejně, jako se to nedávno po Facebook Messengeru stalo i s WhatsAppem. Je také možné, že čínský cenzor má nějakou možnost komunikaci na Skypu sledovat.