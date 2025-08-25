V DAB+ začalo vysílat rádio Gold Impuls

České Radiokomunikace začaly ve své celoplošné digitální síti DAB+ vysílat program Gold Impuls. Jde o hudební rozhlasovou stanici společnosti Londa, která už provozuje stanice Impuls, Český Impuls a RockZone.
Program je určen pouze pro digitální distribuci. V síti ČRA vysílá ve stereu a s bitrate 48 kbps. Cílí na posluchače ve věku od 40 do 70 let, kterým nabízí populární hudbu od 50. let minulého století do nultých let tohoto století. Mluveného slova je minimum, provozovatel jeho podíl v žádosti o licenci vypočítal na 4 % celkového vysílacího času.
Chystaný projekt Gold Impulsu potvrdil na květnové konferenci Digimedia ředitel Londy Jiří Hrabák. Licenci od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dostal začátkem srpna.
Digitální síť Českých Radiokomunikací nyní pokrývá 84 % obyvatel České republiky. Její kapacita je nyní plně obsazená, obsahuje celkem 17 stanic. Kromě Gold Impulsu jsou to ještě tři další stanice Londy a programy mediálních skupin Radio United Brodcasting, Active Radio a Media Bohemia.
Obsah DAB+ Českých Radiokomunikací
|Mediální skupina
|Rozhlasová stanice
|Bitrate [kbit/s]
|Zvukový mód
|Využití MUX kapacity
|Radio United Broadcasting
|1
|Radio Kiss
|48
|Stereo
|30.56%
|2
|Radio Beat
|48
|Stereo
|3
|Country Radio
|48
|Stereo
|4
|Radio Spin
|40
|Stereo
|5
|Radio 1
|40
|Stereo
|6
|Signál Rádio
|40
|Stereo
|Active Radio
|7
|Evropa 2
|72
|Stereo
|19.44%
|8
|Frekvence 1
|64
|Stereo
|9
|Radio Bonton
|32
|Mono
|Londa
|10
|Rádio Impuls
|56
|Stereo
|23.15%
|11
|RockZone
|48
|Stereo
|12
|Český Impuls
|48
|Stereo
|13
|Gold Impuls
|48
|Stereo
|Media Bohemia
|14
|Rádio Blaník
|56
|Stereo
|23.15%
|15
|Český Blaník
|48
|Stereo
|16
|Rock Radio
|48
|Stereo
|17
|Hitrádio 90
|48
|Stereo
|Network overhead
|32
|3.70%
|Total
|17 stanic s pokrytím 84% populace
|100.00%