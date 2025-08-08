V Edici CZ.NIC vychází kniha Pavla Tišnovského o programování v Go

V Edici CZ.NIC po několika měsících vychází další titul. Jde o knihu Pavla Tišnovského pojmenovanou Programovací jako Go. Určena je začínajícím i pokročilejším programátorům.
“Pavel Tišnovský, podobně jako ve své předchozí knize Evoluce Pythonu, propojuje technické detaily s širším kontextem vývoje a přibližuje čtenářům jazyk Go nejen z hlediska syntaxe, ale také jeho významu v současném technologickém světě. Podrobně se věnuje tématům jako jsou gorutiny, kanály, správa paměti či tvorba síťových aplikací a představuje tak jazyk Go jako efektivní nástroj pro vývoj rychlých, spolehlivých a přehledných backendových systémů. V knize nechybí ani příklady využití GO v praxi – například v nástrojích jako Kubernetes, Docker nebo Prometheus,” stojí v anotaci.
Titul má 856 stran. Tištěnou verzi lze koupit v několika obchodech za cenu 550 korun. E-book vyjde na 299 korun.
Použita byla licence CC BY-ND 4.0. “Dílo však může být překládáno a následně šířeno v písemné či elektronické formě, na území kteréhokoliv státu, za předpokladu, že nedojde ke změně díla a i nadále zůstane zachováno označení autora a prvního vydavatele díla, sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. Překlad může být šířen pod licencí CC BY-ND 4.0.,” uvedl CZ.NIC.