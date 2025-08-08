Lupa.cz  »  V Edici CZ.NIC vychází kniha Pavla Tišnovského o programování v Go

V Edici CZ.NIC vychází kniha Pavla Tišnovského o programování v Go

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Programovací jako GO Autor: CZ.NIC

V Edici CZ.NIC po několika měsících vychází další titul. Jde o knihu Pavla Tišnovského pojmenovanou Programovací jako Go. Určena je začínajícím i pokročilejším programátorům.

“Pavel Tišnovský, podobně jako ve své předchozí knize Evoluce Pythonu, propojuje technické detaily s širším kontextem vývoje a přibližuje čtenářům jazyk Go nejen z hlediska syntaxe, ale také jeho významu v současném technologickém světě. Podrobně se věnuje tématům jako jsou gorutiny, kanály, správa paměti či tvorba síťových aplikací a představuje tak jazyk Go jako efektivní nástroj pro vývoj rychlých, spolehlivých a přehledných backendových systémů. V knize nechybí ani příklady využití GO v praxi – například v nástrojích jako Kubernetes, Docker nebo Prometheus,” stojí v anotaci.

Titul má 856 stran. Tištěnou verzi lze koupit v několika obchodech za cenu 550 korun. E-book vyjde na 299 korun.

Použita byla licence CC BY-ND 4.0. “Dílo však může být překládáno a následně šířeno v písemné či elektronické formě, na území kteréhokoliv státu, za předpokladu, že nedojde ke změně díla a i nadále zůstane zachováno označení autora a prvního vydavatele díla, sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. Překlad může být šířen pod licencí CC BY-ND 4.0.,” uvedl CZ.NIC.

Vychází nová kniha Martina Malého, prakticky věnuje se mikrokontrolérům ESP32 Přečtěte si také:

Vychází nová kniha Martina Malého, prakticky věnuje se mikrokontrolérům ESP32

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Nefušují do kryptoměn ani AI, přesto rostou jako diví

Truhlářské řemeslo zdědil, ale postavil ho na saunování

Počítače Copilot+ se ve firmách zatím příliš nechytají

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Chcete pomáhat těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých?

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Firmy se obávají spolehlivosti a kvality vlastních dat

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

České e-shopy sice prodávají na marketplacech, ale nefandí jim

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Spotify opět zvyšuje ceny předplatného

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping frčí

Chia semínka se musí jíst pomalu a po troškách

Mějte roaming pod kontrolou: Přinášíme přehled jeho cen

AI urychluje a vylepšuje kyberútoky. Jak se bránit?

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).