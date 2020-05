 »  V Ethereu je zamčeno čtyřikrát více bitcoinů, než v celé Lightning Network

Rychle rostoucí obliba DeFi produktů na Etheru má jeden zajímavý vedlejší efekt, zamčených tokenizovaných bitcoinů (Token Wrapped BTC) je v síti momentálně okolo 4000 (3851 WBTC v době psaní článku), to je přibližně 4× více než v celé Lightning Network.

Lightning Network, která je prominentní částí bitcoinové komunity dlouhodobě propagována jako oficiální škálovací mechanismus bitcoinové sítě na druhé vrstvě, oproti tomu drží méně jak 1000 bitcoinů (konkrétně v době psaní článku 916 BTC).

Lightning network se navzdory svému VIP postavení od počátku potýká s celou řadou nedořešených závažných problémů a uvedené srovnání (byť je otázka, zdali srovnáváme srovnatelné) pěkně odráží stav důvěry v síť.

Mezi zásadní nedořešené problémy LN patří routováním plateb v síti a její vlastní škálování. Ale ani menších technických problémů zatím není zrovna málo.

Pokud nechcete důvěřovat kustodiální správě vašich prostředků v síti, nezbývá než provozovat vlastní Lightning node a s ním začínají první problémy. Když LN node spadne, platební kanál se automaticky uzavře a prostředky se podle posledního updatovaného stavu pošlou uživatelům přes blockchain, což je poměrně frustrující (nezrealizované platby a poměrně vysoké poplatky za otevření a uzavření kanálu).

Prostředky v kanálu musí být permanentně online (kanál zůstává až do závěrečného vyrovnání otevřený), což je relativně velké bezpečnostní riziko. O prostředky v kanálu lze ostatně přijít mnoha způsoby, a to dokonce i vinou samotného smart kontraktu, který nezohledňuje některé technické potíže, které mohou na LN nodu nastat. S LN smart kontraktem souvisí ještě další riziko. Pokud se případný podvodník pokusí vyslat transakci, která neoprávněně vezme peníze jiného uživatele, a následně jednostranně kanál uzavřít, za normálních okolností má uživatel čas na to, aby se proti transakci postavil, jenže to znamená, že bude muset stav svých LN účtů aktivně sledovat, což je dost nepohodlné. Zde ovšem existuje teoretické řešení: využití pojistky v podobě nezávislé třetí strany (tzv. watchtower), která bude náš kanál hlídat.

Síť má také oproti podkladovému blockchainu tendenci být mnohem centralizovanější (například kvůli vytváření kanálových uzlů s cílem spojovat síť a přeposílat za poplatek transakce), a tím pádem náchylná na DDoS útoky.