Lupa.cz  »  V Evropě jim vadí nejednotný trh, tak chtějí základnu v USA. Češi otevřeli pro krajany hub v San Franciscu

V Evropě jim vadí nejednotný trh, tak chtějí základnu v USA. Češi otevřeli pro krajany hub v San Franciscu

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vladimíra Činčurová - European Startup Embassy Autor: European Startup Embassy
Ředitelka European Startup Embassy Vladimíra Činčurová

V San Franciscu se otevírá nové zázemí pro startupy ze střední a východní Evropy. Projekt nazvaný European Startup Embassy se opírá o fyzický hub a má evropským technologickým firmám usnadnit vstup na americký trh a zároveň přivést americké investory do Evropy. Za iniciativou stojí skupina českých a slovenských startupů a investičních fondů.

Mezi ně patří mimo jiné Oddin.gg, Valka.AI, Keboola nebo Rockaway Ventures. Postupně se zapojují i další subjekty z regionu CEE včetně investorů ze Spojených států, organizátoři nyní mluví například o fondu Almaz Capital. V San Franciscu zatím funguje první zázemí, které startupům slouží jako coworking a komunitní centrum. Postupně má vzniknout aktivní komunita, ambicí je, aby otevírala cestu dalším firmám z regionu střední a východní Evropy.

Spojené státy jsou pro mnohé české startupy vzdáleným snem – je to totiž veliký trh s jednotnými pravidly, který nabízí bohaté technologické zkušenosti i talenty a rozvinuté obchodní prostředí. A především možnost získat investici. Obvykle je ale náročné se na něj dostat.

Česko chce hluboko do technologií, ministerstvo slibuje miliardu pro deeptech startupy Přečtěte si také:

Česko chce hluboko do technologií, ministerstvo slibuje miliardu pro deeptech startupy

„Během svého fundraisingu jsme oslovili přes 1 300 investorů po celém světě a ověřili jsme si, že získat americkou investici bez založené firmy a pobočky v USA je prakticky nemožné,“ popisuje Tadeáš Marek ze startupu Boost.space, jednoho ze zakládajících partnerů. „Velmi podobná pravidla platí i v oblasti enterprise sales. Pro jakýkoli významný růst a expanzi na západní trhy je fyzická přítomnost ve Spojených státech naprostá nutnost,“ říká.

Podle ředitelky European Startup Embassy Vladimíry Činčurové navazuje projekt také na skutečnost, že v Bay Area – líhni amerických technologických startupů a nejúspěšnějších globálních firem – už existuje silná diaspora z regionu střední a východní Evropy. Zatím ale prý nefunguje jako propojená komunita. Do projektu se zapojili kromě českých partnerů také ti ze Slovenska, Rumunska, Ukrajiny a Maďarska a brzy by se mělo přidat i Polsko a další evropské země. „Každá země tak bude mít své zastoupení. Společně chceme navazovat partnerství s velkými americkými fondy a firmami,“ představuje si Činčurová.

Činčurová se do Silicon Valley přesune v průběhu roku a bude projekt reprezentovat přímo na místě. Prostory zároveň využijí i partneři projektu. European Startup Embassy má fungovat jako obousměrná platforma. Vedle pomoci evropským startupům má také přivádět americké investory a partnery do Evropy. 

Mezi zakládající partnery patří české technologické společnosti Keboola, Apify, Valka.AI, Boost.space, Navigara a Oddin.gg, české VC fondy Rockaway Ventures, United Founders, americký VC fond Almaz Capital, rumunský fond Underline Ventures, ukrajinsko-americký fond SID Venture Partners, maďarský VC fond Lead Ventures, německý fond Picus Capital, česká právní kancelář zaměřená na startupy Sparring, akcelerátory Future Unicorns a Moonshot nebo poradenská společnost z Kalifornie Telegraph Hill Advisors.

„Bohužel to vyšlo až na konec volebního období.“ V ČR se chystá startupový zákon, účinný má být do dvou let Přečtěte si také:

„Bohužel to vyšlo až na konec volebního období.“ V ČR se chystá startupový zákon, účinný má být do dvou let

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Google vyvíjí nový AI model chránící vaše osobní údaje

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).