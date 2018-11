 »  V IT rostou mzdy, CZ.NIC proto zdražuje velkoobchodní cenu domény .CZ

Jan Sedlák

CZ.NIC po zhruba sedmi letech mění velkoobchodní cenu národní domény .CZ. Od 1. ledna příštího roku vyjde na 145 korun ročně, doposud to bylo 125 korun. Jde o cenu pro registrátory domén, kteří o změnách dnes byli informováni. Od registrátorů se pak odvodí ceny pro koncové uživatele.

„Řídící orgány sdružení CZ.NIC se v rámci interních diskusí shodly, že chtějí zachovat současný rozsah a kvalitu činností sdružení i v následujících letech, a proto je nutné, především s ohledem na růst všech vstupů, především mezd, v oblasti IT, zvýšit poplatek za doménu .CZ. Rád bych upozornil i na to, že investice do zabezpečení našich systémů, zejména systému DNS, si v posledních letech vyžádaly desítky milionů korun,“ komentuje změny šéf CZ.NIC Ondřej Filip.

CZ.NIC v současné době registruje přes 1,3 milionu .CZ domén. Přes 700 tisíc z nich je zabezpečeno pomocí DNSSEC. Registrátorů je v Česku necelých padesát.