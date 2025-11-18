Lupa.cz  »  V Jihomoravském kraji počet specialistů na vesmírné technologie narostl za tři roky o čtvrtinu

V Jihomoravském kraji počet specialistů na vesmírné technologie narostl za tři roky o čtvrtinu

Iva Brejlová
Dnes
Výroba cubesatů Autor: TRL Space
Výroba cubesatů

Počet odborníků na satelitní a kosmické technologie, které zaměstnávají firmy v Jihomoravském kraji, za poslední tři roky vzrostl o 25 %. V region se věnuje těmto technologiím více než 30 firem a v nich na 400 pracovníků.

Čísla uvedl Brno Space Cluster, spolu s inovační agenturou JIC, která provozuje regionální inkubátor ESA BIC a propojuje startupy s investory. V regionu se rozvíjí mimo jiné vývoj satelitů (TRL Space), systémy pro zpracování dat přímo na oběžné dráze (Zaitra) nebo třeba projekt zaměřující se na nové generace elektrických pump pro raketové motory (Inpraise Systems). Firmy působí v oblasti elektroniky a kybernetické bezpečnosti, materiálů a testovacích technologií, vědeckých přístrojů a datové analytiky. Podle zmíněného clusteru je region schopen zajistit všechny klíčové články hodnotového řetězce moderních kosmických misí.

Firmy mají dosah i na mezinárodní projekty. Konsorcium členů Brno Space Cluster, konkrétně TRL Space, AerialComm, G. L. Electronic a SAWtronics, bylo například vybráno Evropskou kosmickou agenturou (ESA), aby vyvinulo a dodalo elektroniku pro nástroj VenSpec-H mise EnVision na Venuši. Kontrakt má hodnotu 2,6 milionu eur. Instrument bude analyzovat atmosféru planety, aby pomohl zjistit, jak se Venuše vyvíjela.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

