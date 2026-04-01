V jihomoravském kraji směřovala víc než miliarda do výzkumu a vývoje, v inovacích patří k lídrům v regionu

Region Jižní Moravy je v Česku podle podílu výdajů na výzkum a vývoj vůči tamnímu HDP vůbec nejzajímavějším regionem. Celkové investice do této oblasti vzrostly meziročně o 8,3 % na 1,04 miliardy eur (25,5 miliardy Kč). Většina těchto aktivit se soustřeďuje do Brna, kde se odehrává 94 % regionálních výzkumných a vývojových aktivit. Ukazuje to nová Datová zpráva inovační agentury JIC.
Významnou roli v investicích do výzkumu a vývoje hraje soukromý sektor, který za posledních deset let zvýšil své výdaje o dvě třetiny a jen v roce 2024 investovaly do výzkumu a vývoje 610 milionů eur. Dva největší investoři do firemního R&D v regionu jsou Honeywell a Thermo Fisher Scientific. Oborově největší část podnikových výdajů na výzkum a vývoj směřuje do IT, které s 246 miliony eur tvoří 40 % všech firemních investic do inovací v kraji.
V regionu významně posilují obory jako kyberbezpečnosti, design čipů a elektronová mikroskopie, nebo také letecký, obranný a kosmický průmysl.Podle nejnovějších dat z roku 2024 dosáhla takzvaná znalostní intenzita regionu 2,9 %, což je nejvíc v Česku a zároveň více než průměr EU (2,2 %). Jihomoravský kraj je tak na úrovni Tampere nebo Hamburku.
Nově vydaná datová zpráva z větší části shrnuje právě čísla za rok 2024, ale ukazuje také dlouhodobé trendy – například IT a výroba elektroniky a optických přístrojů jako obory stojí za více než 83 % celkového růstu investic od roku 2015 a dnes společně tvoří 55 % všech podnikových výdajů na výzkum a vývoj v kraji.
Silný výzkumný základ se podle JIC promítá i do atraktivity regionu pro kapitál. V roce 2025 region přilákal investice ve výši 42,7 milionu eur. Výraznou část této sumy přitáhl kyberbezpečnostní sektor, firmy Whalebone, ThreatMark a Safetica získaly jen na začátku roku dohromady téměř 40 milionů eur.