 »  V kinech startuje Blade Runner 2049, pokračování legendárního kyberpunku

Jan Sedlák

Letos do kin vstoupila hollywoodská předělávka slavného kyberpunku Ghost in the Shell (a v češtině spolu s tím poprvé vyšla původní manga) a dnes se začíná vysílat další klasika. Blade Runner 2049 v režii Denise Villeneuvea (natočil třeba sci-fi Příchozí) navazuje na pětatřicet let starý původní díl od Ridleyho Scotta.

Hlavním Blade Runnerem tentokrát bude o generaci mladší Ryan Gosling, který se vydá hledat svého předchůdce Harrisona Forda. Řešit se opět mají otázky spojené se cyberpunkem – umělá inteligence, androidi, jejich touha žít a podobně.

Nový Blade Runner prozatím v recenzích sbírá výborná hodnocení. Na ČSFD má pak 89 procent, na IMDb 8,6 bodů z 10.

Warner Bros. společně s filmem vypustil také krátký animovaný film odehrávající se v roce 2022, který doplňuje děj mezi původním filmem (odehrával se ve fiktivním roce 2019) a tím aktuálním. Už předtím vyšly také dva krátké hrané příspěvky z roku 2036 a 2048.