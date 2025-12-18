V Liberci testují úzkou spolupráci člověka a stroje, pohyby ho učí bez programování

VÚTS v Liberci společně se Schneider Electric v reálném provozu testují kolaborativního robota Lexium Cobot. Takzvaný kobot je průmyslový robot navržený pro přímou spolupráci s člověkem – sdílí s ním pracovní prostor, přesně opakuje zadané pohyby a přebírá monotónní či rizikové úkony, aby se pracovník mohl soustředit na jiné činnosti, kde je potřeba zkušenost a cit pro detail. Nové pohyby lze kobota naučit tím, že člověk uchopí rameno a pohyb s ním opisuje, tedy bez nutnosti programování.
Podle Mezinárodní federace pro robotiku instalace kobotů celosvětově rostou o 12 % ročně. V roce 2007 jich mělo být 11 100, loni už víc než 64 tisíc. Testované scénáře zahrnují jemné a přesné úlohy: nanášení etiket, lepidel či těsnicích hmot, manipulaci s křehkými součástkami i měření a kontrolu kvality. Díky citlivým senzorům a monitorování točivého momentu kobot reaguje na změny v prostředí a zajišťuje bezpečnou interakci s lidmi, popisují odborníci ze Schneider Electric. „Pomáhá tak snižovat dopady nedostatku pracovní síly, který může v některých provozech omezit výrobní kapacitu až o pětinu,“ říká Kamil Čermák, vedoucí týmu aplikačních inženýrů pro průmyslovou automatizaci firmy.
Součástí projektu je demonstrační pracoviště v technologickém centru VÚTS. Návštěvníci tu mohou kobota ovládat přes tablet nebo hlasem, navrhnout mu tvar, který robot vykreslí v písku, a z návrhu pak automaticky vznikne etiketa pro personalizovaný box k odnesení. Vedle popularizace slouží instalace k testování implementačních postupů a bezpečnostních zásad přímo v podmínkách výzkumného pracoviště.
V Liberci ověřují především princip „learning by demonstration“, tedy učení z ukázky a přizpůsobování se novým úkolům. Lexium Cobot se nechá ručně vést – operátor doslova uchopí rameno a předvede pohyb, který robot následně bezpečně a opakovaně provádí. „Kobot dokáže sdílet pracovní prostor s člověkem, třeba při montáži nebo balení výrobků. Přesně opakuje zadané pohyby a přebírá monotónní či rizikové úkony,“ říká Kamil Čermák, vedoucí týmu aplikačních inženýrů pro průmyslovou automatizaci Schneider Electric.