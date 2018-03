 »  V neděli 8. dubna nabídne Stream.cz a ČT1 premiéru filmu Prezident Blaník

Jan Brychta

Celovečerní snímek navazující na komediální seriál Kancelář Blaník se odehrává na pozadí druhé přímé volby prezidenta České republiky a v hlavní roli vystupuje lobbista Tonda Blaník (Marek Daniel), jako jeho asistenti pak Lenka (Halka Třešňáková) a Žížala (Michal Dalecký). Ve stejný den jako na Streamu dojde i k televizní premiéře na programu ČT1 od 20:15 hodin.

Kromě nich ve filmu vystupuje vedle hlavních hrdinů i celá řada reálných aktérů českého politického a společenského života, například právník Tomáš Sokol, ekonom Tomáš Sedláček, Ladislav Špaček, zpěvák Tomáš Klus nebo herec Jan Potměšil.

Seznam jako koproducent filmu nabídne fanouškům kromě samotného filmu i bonusový obsah s hlavními protagonisty, například speciální talk show s Markem Danielem, kterou povede stand up komička a moderátorka Adéla Elbel. Zkrátka nepřijdou ani diváci Televize Seznam, kde se odvysílají videorozhovory s hrdiny filmu v pořadech Výzva, Slavní či Kultura s Terezou Willoughby, říká Igor Kalaš, obsahový ředitel Seznam.cz.

Film vznikl pod vedením producentů z Negativu, v koprodukci s Českou televizí a společností Seznam.cz a za podpory Státního fondu kinematografie.

Synopse filmu

Antonín Blaník je jedním z nejvýznamnějších lobbistů v zemi. Pracuje pro politické strany, pro samotného prezidenta, a hlavně sám pro sebe. Jednoho dne se rozhodne, že už je na čase vystoupit z politického zákulisí, a oznámí kandidaturu na funkci prezidenta České republiky. Kampaň, ve které s pomocí tajemníka Žížaly a asistentky Lenky naslibuje lidem, co jim nikdo nemůže dát, má úspěch. Tondova kandidatura však skončí dřív, než začala, protože Žížala nedoručí na ministerstvo včas podpisové archy. Jenže to by nebyl Tonda Blaník, aby si s takovou „nepříjemností“ neporadil. Je přece ještě dost jiných kandidátů a do Tondovy hlavy nikdo nevidí…