 »  V Německu se po letech zvýší televizní poplatky

Filip Rožánek

Komise KEF, která v Německu vyhodnocuje finanční potřeby veřejnoprávních médií, navrhla zvýšení televizních poplatků. Od ledna 2021 by měly všechny domácnosti platit 18,36 eur měsíčně místo dosavadních 17,5 eura. Nárůst o 86 centů je vůbec první úprava výše poplatků po několika letech. Ačkoliv bude návrh teprve prodiskutován s veřejnoprávními médii i zástupci spolkových zemí, nepředpokládá se, že by v něm došlo k zásadním změnám. Podle německých médií nebývá mezi prvotním návrhem a konečným zněním žádný velký rozdíl. Finální podoba má být známá v únoru 2020.

ARD, ZDF a Deutschlandradio mají vyšší finanční požadavky, ale pokud by jim komise měla vyjít vstříc, musely by poplatky vyrůst na 19,20 eur měsíčně. Stávající výše poplatku 17,5 eura je inkasována od dubna 2015. Od roku 2013 se v Německu nevybírají poplatky v souvislosti s vlastnictvím přijímače, jako je to dosud například v České republice, ale plošně za každou domácnost. Není přitom důležité, kolik v ní žije lidí, ani jestli v ní je vůbec nějaký televizor, rozhlasový přijímač nebo počítač. Největší podíl z poplatků dostává ARD a její členské organizace.

Komise, která navrhuje výši poplatků, rozhoduje na základě posouzení čtyřletých finančních plánů veřejnoprávních médií. Podobně jako v jiných zemích se i v Německu diskutovalo o automatickém navyšování poplatků v závislosti na vývoji ekonomiky, indexace je ale nyní u ledu.