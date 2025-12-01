V Německu začala platit reforma ARD a ZDF, sníží počet kanálů

V Německu od prosince začala platit dlouho diskutovaná dohoda spolkových zemí o reformě tamního veřejnoprávního vysílání.
Novou mezistátní smlouvu schválily všechny zemské parlamenty. Jako poslední to za napínavých politických okolností v polovině listopadu udělalo Braniborsko. Legislativa nařizuje ARD a ZDF zeštíhlovací kúru, jejímž cílem je úspora nákladů a digitalizace obsahu.
Diváci a posluchači se v následujících dvou letech musí připravit na zánik řady televizních kanálů a rozhlasových stanic, stejně jako na výrazné omezení textového zpravodajství na internetu.
Do roku 2027 mají ARD a ZDF povinnost sloučit své tematické kanály zaměřené na informace, vzdělávání a dokumenty. Ze současných čtyř stanic (Tagesschau24, Phoenix, ARD-alpha a ZDFinfo) zůstanou v éteru pouze dvě. O tom, které značky zaniknou a jak bude vypadat nová podoba společného vysílání, nyní obě instituce intenzivně vyjednávají.
Škrty se dotknou i nabídky pro mladé diváky, kde má do budoucna fungovat pouze jedna společná platforma. Dětský kanál KiKA zůstává, ve střednědobém horizontu by se ale měl přesunout na digitální platformy. Nic zásadního by se nemělo měnit na portálu pro mladé Funk, který už dnes funguje hlavně jako producent podcastů a pořadů pro sociální sítě.
Ještě rozsáhlejší škrty zasáhnou rozhlasové vysílání, začne se s nimi příští rok. Nová smlouva striktně omezuje počet terestricky šířených programů v rámci celé sítě ARD na maximálně 53. Kvůli tomu skončí okruhy bavorského rozhlasu Puls, BR24live, BR Verkehr a BR Schlager, dále stanice středoněmeckého rozhlasu MDR Klassik, MDR Tweens a MDR Schlagerwelt. Z éteru zmizí i severoněmecké NDR Schlager, NDR Blue, NDR Info Spezial a stanice západoněmeckého rozhlasu WDR Event a WDR Die Maus.
Obsah pro fanoušky šlágrů či vážné hudby se má přesunout do digitální audiotéky. Regionální rádia mají blíže spolupracovat a sdílet pořady, aby se vyhnula duplicitám.
Reforma přináší také přísnější regulaci pro online aktivity veřejnoprávních médií, která má ochránit trh soukromých vydavatelů. ARD musí uplatňovat princip „vysílání na prvním místě“. V praxi to znamená, že texty na zpravodajském webu tagesschau.de a v aplikacích nesmí fungovat jako samostatné novinové články, ale mají primárně sloužit jako doplněk k videu a audiu.
Vedení zpravodajství v této souvislosti varovalo, že se může snížit rychlost poskytování informací pro veřejnost, a také viditelnost a dosah veřejnoprávního zpravodajství ve vyhledávačích.
Vedení ARD nicméně reformu přijímá jako nezbytný krok k modernizaci a efektivitě. Předseda ARD Florian Hager v tiskové zprávě konstatoval, že nová smlouva sice představuje pro vysílatele značnou výzvu, ale zároveň potvrzuje směr, kterým se stanice už sama vydala. Podporuje užší spolupráci s ZDF a Deutschlandradio.
Součástí nové strategie je i posílení dialogu s veřejností. ARD deklaruje snahu mluvit více „s lidmi“ než „o lidech“ a plánuje vytvořit více prostoru pro debatu i s těmi, kteří veřejnoprávní média běžně nesledují. K tomu mají sloužit nové formáty diskuzních pořadů, reportáží a politických show.