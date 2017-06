 »  V O2 si udělali vlastní chytrou krabičku. Kombinuje router, modem a zabezpečení

Jan Beránek

Operátor Petra Kellnera se zaměřil na rodiny. Potom, co přidal data do rodinných tarifů Spolu, chce proniknout do běžného života svých klientů ještě hlouběji.

Poskládal proto O2 Smart Box. Zařízení, které kombinuje modem, Wi-Fi router a zatím zabezpečovací služby a alarmy. Displej ukazuje čas, počasí a teplotu. Novinku chce začít operátor prodávat v srpnu. Další služby by měly přijít na podzim.

Podle Jindřicha Fremutha z O2 by měl Smart Box zvládnout desítky připojených zařízení. Vývojáři mu nadělili dvoupásmovou wifi 3×3 a 4×4 MU-MIMO, umístění antén má být nastaveno pro 360stupňové pokrytí v bytech, reálná rychlost modemu má být 240 Mb/s. Ovládat se dá pomocí mobilní aplikace.

Podobně jako O2 si svou chytrou krabičku vylepšují i v T-Mobile. Tam ale neřeší domácnost, ale sází na chytré auto. Zařízení v OBD portu by se na podzim mělo naučit pokrývat interiér auta Wi-Fi signálem.