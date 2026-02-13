Lupa.cz  »  V online prostředí vznikl simulátor přijímaček na střední, počítá šanci na přijetí, náročnost i dojezd

V online prostředí vznikl simulátor přijímaček na střední, počítá šanci na přijetí, náročnost i dojezd

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Dítě - počítač - klávesnice Autor: Depositphotos

Z veřejně dostupných dat spustil Patrick Zandl ve spolupráci s watchdogem Hlídač státu simulátor přijímacích zkoušek Přijímačky na školu. Nástroj má odhalit šance žáků na přijetí na střední školy podle reálných dat z lňských testů Cermatu.

Uživatel zadá výsledky nanečisto z českého jazyka a matematiky a simulátor dopočítá pravděpodobnost přijetí na vybrané školy. Simulátor obsahuje data všech středních škol v Česku s výjimkou těch, kde se konají talentové zkoušky. 

Web nabízí žebříček top 50 nejnáročnějších škol podle indexu obtížnosti přijetí. Výsledky lze filtrovat podle krajů a zobrazují také míru konkurence u jednotlivých institucí. Ukazuje i shrnutí ze zpráv České školní inspekce, která vyhodnocuje úroveň výuky a prostředí škol. Portál obsahuje také například celorepublikově výpočet dojezdové vzdálenosti na školy.

Aplikace vznikla jako vzorová aplikace vývoje s podporou AI s vibecoding.cz. Autoři upozorňují, že přesnost údajů se odvíjí od kvality veřejně dostupných dat.

Weby v Česku už měly být přístupné pro lidi s omezením, řada ale vyčkává. Někdy i s tím, že pokuty můžou být levnější Přečtěte si také:

Weby v Česku už měly být přístupné pro lidi s omezením, řada ale vyčkává. Někdy i s tím, že pokuty můžou být levnější

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Konec soukromí jak ho známe?

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Privátní značky se někdy nevyplatí. Nejvíce se dá ušetřit na drogerii

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).