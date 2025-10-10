Lupa.cz  »  V Ostravě poběží jedna z evropských továren na umělou inteligenci, vyjde na miliardu

V Ostravě poběží jedna z evropských továren na umělou inteligenci, vyjde na miliardu

Jan Sedlák
Dnes
IT4Innovations Autor: Jan Sedlák

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations při VŠB-TUO v Ostravě po nedávném spuštění prvního kvantového počítače v Česku opět může slavit. Evropská komise odklepla, že Česká republika skrze IT4Innovations může postavit takzvanou AI továrnu či AI factory. Půjde o serverový cluster, kterých v Evropě má vzniknout celkem 19. AI factories mají být kromě jiného doplněním pěti plánovaných AI gigatováren, o jednu z nichž se Česko rovněž uchází.

Zatímco AI gigafactories míří na skutečně velké instalace AI čipů (v ČR by to mohlo být kolem stovky tisíc Nvidií s výkonem datacentra 77 MW), AI továrny jsou výrazně skromnější. Ta Česká celkově vyjde na zhruba miliardu korun (40 milionů eur) a pojme 340 nejmodernějších AI čipů, které se budou vybírat v tendru. Výkon by měl činit 850 petaflops v běžných AI operacích.

Peníze zároveň nepůjdou pouze na stroj, který dostane název KarolAIna (po navazuje na již fungující ostravský superpočítač Karolina). Czech AI Factory (CZAI) bude sloužit jako inovační hub pro umělou inteligenci – kromě Ostravy se objeví AI kampusy v Brně a Praze.

“Každá AI Factory bude fungovat jako jednotné kontaktní místo, které startupům, malým a středním podnikům, průmyslu, veřejným organizacím a výzkumným pracovníkům v oblasti AI nabídne komplexní podporu při nasazování AI nástrojů, správě a zpracování datových sad, přístup k výpočetním prostředkům optimalizovaným pro AI, poskytování školení a transferu technické znalosti jakož i podporu nových talentů,” shrnula VŠB-TUO.

“Czech AI Factory zásadně promění způsob, jakým bude v České republice efektivně rozvíjena a využívána umělá inteligence. Projekt bude nejen poskytovat špičkovou výpočetní infrastrukturu, ale otevře nové příležitosti pro nejrůznější subjekty napříč ekonomikou i společností, včetně zcela nového okruhu uživatelů, a to díky široké nabídce AI služeb. Ty budeme rozvíjet společně s dalšími partnery pro celou řadu aplikačních oblastí – od průmyslové výroby, energetiky a zdravotnictví přes veřejnou správu a kyberbezpečnost až po mobilitu budoucnosti. To vše v rozsahu, který by bez Czech AI Factory nebyl možný,” uvedl Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT.

Právě ČVUT patří s IT4Innovations, Ústavem organické chemie Akademie věd ČR, VUT v Brně, Univerzitou Karlovou a International Neurodegenerative Disorders Research Center do konsorcia, které s nabídkou v rámci Evropské komise uspělo. Ostrava je vedoucím projektu.

Polovinu z rozpočtu uhradí EuroHPC, což je organizace spadající pod Evropskou komisi, která pomáhat stavět síť superpočítačů. Zbytek musí dohodit český stát. Financování zatím není schválené, dokumenty aktuálně leží na ministerstvu školství a zřejmě vše počká až na novou vládu.

IT4Innovations chystá nákup ještě jednoho nového superpočítače. Vyjít by měl na zhruba 250 milionů korun. Za dalších 120 milionů se chystá pořízení nového chladícího systému postaveného na kapalině, nikoliv vzduchu. Díky tomu bude možné chladit žravé AI čipy (GPU).

