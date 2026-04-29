Lupa.cz

V Ostravě se testoval autonomní provoz, komunikovala spolu vozidla i mobily v kapsách chodců

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Autonomní vozidla Autor: VŠB-TUO

V Ostravě odborníci testovali autonomní provoz a komunikaci mezi vozy i mobily, které u sebe mají chodci nebo cyklisté. Ukončili tím tříletý projekt Secure-Ride, v jehož rámci ověřovali například to, že experimentální vozidlo s automatizovaným řízením dokáže na základě přijaté informace o přítomnosti chodce včas vizuálně a akusticky varovat řidiče a v kritickém okamžiku aktivovat nouzové brzdění.

Cílem bylo ověřit, jak si vozidla, autobus a mobilní telefony dokážou včas předat varování, a zvýšit tak bezpečnost chodců a cyklistů. Odborníci sbírali data pro další rozvoj autonomní dopravy a od začátku kladli důraz i na kybernetickou bezpečnost. Do budoucna se uvažuje o testovacím polygonu u VŠB-TUO. Ten má umožnit další testování a vývoj v kontrolovaných podmínkách.

K testování detekce chodců na přechodu byl využit také autobus Dopravního podniku Ostrava osazený chytrou kamerou a komunikační jednotkou C-ITS. V rámci projektu vzniklo na Technické univerzitě Ostrava mimo jiné experimentální vozidlo a paralelní simulační platforma. Firma CEDA vytvořila HD mapy popisující testovací prostředí včetně kritických míst, jako jsou přechody, jízdní pruhy nebo zóny s omezenou viditelností.

Podle firmy testování ověřilo, že „systém umí rozpoznat rozdíl mezi mapovými podklady a senzorickými daty, které mohly vzniknout neoprávněným zásahem do dat nebo infrastruktury kolem komunikace a umožní vozidlu bezpečně zareagovat,“ uvádí Radovan Prokeš, CEO a předseda představenstva firmy. Informaci pak systém reportuje do databáze hrozeb, kterou mohou využívat další systémy.

„Již vyvinutou platformu pro reálné a simulační testy jsme doplnili o technologie, které umí přijímat varování z okolí, vyhodnotit rizikovou situaci a včas upozornit řidiče nebo podpořit zásah asistenčních systémů,“ doplňuje Petr Šimoník, vedoucí Mobility Lab VŠB-TUO. Vozidlo umožňuje komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou (V2X), přesnou lokalizaci a má integrovaný nový vývojový systém. Součástí je i softwarová aplikace pro několik antikolizních scénářů v C-ITS prostředí.

Na straně chodců či cyklistů figurovala mobilní aplikace z dílny Intens Corporation, která tyto účastníky provozu „zviditelňuje“ i na nepřehledných místech. Vývoj a testování výměny informací probíhaly s partnery z Jižní Koreje. Ověřovalo se, že si české a korejské části řešení dokážou vyměňovat data přes své systémy, a zda korejské výstupy projektu mohou fungovat v českém prostředí a naopak.

Do projektu se zapojily CEDA Maps, Intens Corporation (dceřiná společnost O2), ČVUT a VŠB – Technická univerzita Ostrava a také partneři Autocrypt a KATECH (Korea Automotive Technology Institute) z Jižní Koreje. Partnerem závěrečného testování výstupů projektu byl Dopravní podnik Ostrava.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).