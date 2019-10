 »  V Plzni proběhne první český Missing Maps Hackathon

David Slížek

Jak pomoci humanitárním organizacím s jejich prací v oblastech postižených přírodními katastrofami a dalšími krizovými situacemi? V Plzni o víkendu 11. – 13. října proběhne první český Missing Maps Hackathon, na kterém mají vývojáři pomoci vyvinout nástroje pro tvorbu map ohrožených míst.

Neexistence detailních a aktuálních mapových podkladů humanitárním organizacím často zásadně komplikuje práci. V rámci projektu Missing Maps proto mapy lokalit vytvářejí dobrovolníci, kteří je obvykle ručně překreslují ze satelitních snímků. Tzv. mapathony se od roku 2016 konají pravidelně také v Česku.

Cílem plzeňského hackathonu je vytvořit pro dobrovolníky nástroje, které by tvorbu map usnadnily. „Dobrovolníkům totiž často komplikují práci různé obtíže, například mraky na satelitních snímcích nebo rychle rostoucí populace na určitém místě. Mimo jiné s tím by jim měl do budoucna pomoci hackathon v Plzni. Jeho cílem je reagovat na technologický vývoj posledních let – hledat využití umělé inteligence, strojového učení, automatického rozpoznávání obrazu a podobně,“ vysvětlují organizátoři akce z organizace Lékaři bez hranic.

Hackathon proběhne v plzeňském prostoru Hub 2.0. Podrobný přehled vypasných úkolů a registrační formulář můžete najít na tomto webu.