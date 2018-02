 »  V Praze brzy otevře FutLab, nová komunitní hi-tech dílna nejen s 3D tiskárnami

Jan Sedlák

V Česku se brzy otevře další komunitní hi-tech dílna, nebo moderněji makerspace. Jmenovat se bude FutLab a na rozloze 111 metrů čtverečních v prostorách bývalé pražírny kávy na Praze 9 by měla začít fungovat od letošního března.

FutLab bude vybavený 3D tiskárnami od Průši, CNC stroji od X-Carve, pájkami, lasery a dalším potřebným nářadím a elektronikou. Vše bude dostupné na základě komunitní báze pro členy.

„FutLab je moderní hi-tech dílna pro kutily, studenty a umělce, kde si každý jedinec může vyrobit nástroj, výrobek či technologii dle svých představ. V plánu jsou školení a workshopy,“ uvádí zakladatelé dílny.

„Celý koncept FutLab je silně propojen s komunitou a fungují zde určité komunitní principy, jako DIY (do it yourself), open source (sdílené know-how), CC (creative commons) a vzájemné předávání znalostí a zkušeností.“ Na blogu autoři také popisují, jak projekt vznikl.

Příkladem komunitní dílny je FabLab, který otevřel minulý rok v Brně v rámci Jihomoravského inovačního centra. Podobných DIY aktivit se přitom objevuje stále více s tím, jak i díky 3D tisku či zařízením typu Raspberry Pi a Arduino sílí hnutí takzvaných „makerů“. Fungují například DEPO2015 v Plzni, Fajna Dílna v Ostravě, Sdílená dílna v Praze a další.

V Praze se také letos vůbec poprvé uskuteční největší „bastlířská“ světová akce Maker Faire. Proběhne v červnu na Výstavišti Praha v Holešovicích.

Jak vypadá komunitní dílna FabLab v Brně? Podívejte se: