V Praze bude k vidění Micro RGB televizor od Samsungu za extrémní cenu

Samsung uvádí na český trh první televizor využívající systém Micro RGB. Veřejnost ho zatím uvidí v jediné pražské prodejně.
Model s označením MRE115MR95F, který disponuje úhlopříčkou 115 palců, tedy 292 centimetrů, bude k vidění od 21. listopadu v prodejně Datartu na Zličíně. Prodejce elektroniky má na vystavení tohoto modelu v České republice momentálně exkluzivitu. Cena tohoto přijímače na českém trhu je bez deseti korun 700 tisíc Kč.
Podle vyjádření výrobce se televizor od dosavadních standardů odlišuje především konstrukcí obrazovky. Technologie Micro RGB totiž nepoužívá tradiční diody s barevnými filtry, místo toho pracuje se samostatnými tříbarevnými mikrodiodami. Toto technické řešení má zajistit vyšší přesnost barevné reprodukce a efektivnější řízení jasu bez světelných ztrát, čímž se snaží přiblížit kvalitě profesionálních studiových monitorů.
Výbava nového modelu zahrnuje procesor MRGB AI Gen3, který využívá umělou inteligenci pro analýzu a úpravu obrazu i zvuku v reálném čase. Systém zahrnuje funkce pro dopočítávání hloubky obrazu, vylepšení detailů u starších záznamů pomocí HDR remasteringu či optimalizaci plynulosti pohybu v rychlých scénách.
Televizor běží na operačním systému Tizen s podporou běžných streamovacích platforem a funkcí pro chytrou domácnost SmartThings. Zvukovou stránku zajišťuje podpora formátu Dolby Atmos.