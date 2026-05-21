Lupa.cz

V Praze nastal boj o zákazníky sdílených elektrokol, použití zlevňuje Lime

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Lime elektrokolo Autor: Lime

Provozovatelé sdílených prostředků musejí přesedlat z elektrokoloběžek na jiný prostředek a zvolili kola s elektrickým pohonem. Poté, co Rekola nedávno oznámila start sezóny a změnu cen jízd, přidává se i Lime. Firmy reagují na novou smlouvu mezi Prahou a provozovateli sdílených prostředků, která fakticky provoz sdílených koloběžek od letoška znemožňuje.

Ke konci loňska Lime oznámil, že do města nasazuje tisícovku sdílených elektrických kol právě jako náhradu za elektrokoloběžky. Data Lime z Prahy ukazují, že jízdy na kole jsou v průměru o 20 % delší než jízdy na koloběžkách. Firma doslova říká, že přesun od koloběžek ke kolům pro ni znamená kompletní změnu filozofie a prioritou se stává důraz na každodenní použití. Lime hodlá rozšířit stávající parkovací infrastrukturu a smysluplně využívat data z jízd, najít nejvytíženější trasy a nejvhodnější plochy pro parkování, stejně jako problematická místa ve městě.

Předplatné LimePrime bude v Česku dostupné za 49 Kč měsíčně, uživatelé s ním zaplatí za jízdy do 20 minut 30 Kč, v případě krátkých přesunů do 5 minut pak 15 Kč. Změny se dotknou také LimePassu, který nabízí 15minutovou jízdu za 39 Kč. Uživatel si předplatí 15 minut jízdy, které může využít během jedné delší nebo několika kratších cest.

Elektrokola v hlavním městě provozuje také Bolt, na dva tisíce klasických kol pak má po městě rozmístit Nextbike.

Tvůrci Kingdom Come dělají na dalším dílu, tvoří také velké RPG ze světa Pána prstenů Přečtěte si také:

Tvůrci Kingdom Come dělají na dalším dílu, tvoří také velké RPG ze světa Pána prstenů

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek

Čtěte dále



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Václav Moravec spustil placený web

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc a proč

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

Revoluce v síťovém provozu, upload drtí download

Reakce okolí byly až neskutečné, vzpomíná pacientka s rakovinou

Co teď radí dělat odborníci, když se bojíte drahých energií?

Které banky nyní dávají finanční bonus za sjednání produktu?

Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

Proč se AI v Česku nedaří?

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Česko šláplo na plyn v adopci AI, tisíce úředníků ji využívají v praxi

Recyklace lithium-iontových baterií: velký trh, který raketově roste

Klempířův návrh na zrušení poplatků je paskvil

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

Přeškolte programátory juniory na účetní, mají větší budoucnost

Žlučníková dieta: správná strava pomůže předejít bolestem

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).