V Praze otevírá vývoj americký startup Zenbase, postaví zde celé R&D

V Praze otevírá vývoj další mladá technologická firma. Tentokrát jde o americký startup Zenbase, který sídlí v New Yorku, vývoj ale bude stavět v Česku.

Budování R&D dostal na starost Tomáš Řehoř, zastává funkci viceprezidenta pro engineering. Řehoř v Česku postavil vývojové centrum společnosti Pipedrive, která se stala jednorožcem a byla koupena americkou skupinou Vista Equity Partners.

Řehoř v minulosti působil také v pražském vývoji Skypu. Tam se potkal se zakladatelem Zenbase, kterým je Koray Can Oztekin. Podobně byla navázaná spolupráce i v případě estonského Pipedrive.

“V Praze buduji tým zhruba deseti lidí, bude tady kompletní vývoj,” popsal Řehoř pro Lupu. Otevřena je první pozice na seniorního vývojáře se zaměřením na JavaScript. Firma používá technologie jako Node.js, React, TypeScript nebo PostgreSQL. Kanceláře jsou v coworkingu HubHub.

Zenbase dostal seed investici ve výši 3,1 milionu dolarů. V případě dalších investic se počítá s pražským růstem.

Zenbase spadá do kategorie fintechu. Konkrétně do sekce označované jako “buy now, pay later” (kup hned, zaplať později), v tomto případě zaměřené na nájmy v Severní Americe. “Budujeme škálovatelnou platformu pro více vertikál,” doplnil Řehoř.