V Praze otevírají vývoj Poláci z Grape Up, brzy chtějí najmout padesát lidí

Autor: Grape Up

V Praze otevírá vývoj další zahraniční IT společnost. Grape Up sídlící v Kalifornii a založená několika Poláky u nás chce letos přijmout deset lidí a v příštím roce se dostat na čtyřicet až padesát zaměstnanců. Firma v současné době hledá projektové manažery a vývojáře v Javě.

“V Praze budeme pracovat na cloudových a AI technologiích pro klienty, jako jsou Porsche, VW, Hertz, Europcar nebo Allstate,“ popsal Lupě spoluzakladatel Grape Up Roman Swoszowski.

Jako důvod ke vstupu do Prahy zmiňuje také blízkost k vývojovým centrům v Polsku, velikost českého IT prostředí a jeho napojení na univerzity a vysokou kvalitu zdejších programátorů.

Grape Up se soustředí zejména na zakázkový vývoj a konzultace v enterprise, má ale také například vlastní nástroj Cloudboostr zaměřený na Kubernetes.

Do Česka se neustále hrnou nová R&D centra. Naposledy to vedle Grape Up byly třeba TruU, Datadog nebo Splunk.